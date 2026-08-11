Ανοιχτή ξανά η Παλαιά Παραλιακή στην Καλλιθέα, έτοιμη η νέα γέφυρα - Δείτε φωτογραφίες

Προαπαιτούμενο έργο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ»

Διευκρινίσεις για την οσμή από τα ύδατα του Ιλισσού

Παράλληλα, θα προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες και στον ποδηλατόδρομο, η κατασκευή δαπέδων, οι καθαρισμοί, η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες. Η ολοκλήρωση και η παράδοση του συνόλου του έργου προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο του 2026.Η διευθέτηση του Ιλισσού αποτελεί τεχνικό προαπαιτούμενο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον». Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, έκτασης 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής.Όπως έχει ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, η σύμβαση με τον ανάδοχο του Μητροπολιτικού Πάρκου προγραμματίζεται να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο και εντός του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί το εργοτάξιο, ενώ η έναρξη των κύριων εργασιών τοποθετείται τον Ιανουάριο του 2027. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι το «Αέναον» να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2029, δημιουργώντας έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο πρασίνου και αναψυχής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.Σε ό,τι αφορά την οσμή από τα ύδατα του Ιλισσού, πληροφορίες από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν ότι το έργο εκβάθυνσης της εκβολής, το οποίο εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, δεν συνδέεται με τη δημιουργία φαινομένων κακοσμίας ή άλλων ανθυγιεινών συνθηκών στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, η εκβολή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων ολόκληρης της ανάντη λεκάνης απορροής και, κατά συνέπεια, οι υδραυλικές και ποιοτικές συνθήκες της κοίτης επηρεάζονται από το σύνολο των εισροών που καταλήγουν στον ποταμό.Κατά τις τελικές εκσκαφές και τις σκυροδετήσεις του πυθμένα, οι οποίες εκτελούνται εν ξηρώ με προσωρινό ανάχωμα, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, παρατηρήθηκε έπειτα από βροχοπτώσεις συγκέντρωση υδάτων και φερτών υλικών στα κατάντη σημεία. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η Περιφέρεια, μέσω του αναδόχου του έργου, προχώρησε επανειλημμένα σε αντλήσεις και απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών. . Ένα μέρος τους όμως δεν κατέστη δυνατό να απομακρυνθεί στο παρόν στάδιο των εργασιών, λόγω του εξαιρετικά μικρού βάθους και της ιδιαίτερης υφής τους.Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί η ανεμπόδιστη μεταφορά των φερτών υλικών προς τη θάλασσα, βάσει της φυσικής λειτουργίας του υδατορέματος, και θα πάψουν να υφίστανται οι σημερινές συνθήκες πρόσκαιρης συσσώρευσης τους στην περιοχή των εκβολών. Για τη διερεύνηση της προέλευσης της κακοσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη απευθυνθεί στην ΕΥΔΑΠ και στους παρόδιους δήμους, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο απόρριψης υγρών ή στερεών αποβλήτων και ακαθάρτων στον Ιλισσό.