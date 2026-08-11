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Στην Ευελπίδων η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στην Marfin, σήμερα η απολογία της, δείτε βίντεο
Στην Ευελπίδων η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στην Marfin, σήμερα η απολογία της, δείτε βίντεο
Η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα η παρουσία της κοντά στην τράπεζα
Στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της εμπλοκής της στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί η 46χρονη κατηγορούμενη που επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές αρχές.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο της η ίδια δηλώνει αθώα και πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν, με τον Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά στο παρελθόν.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα αφεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της.
Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.
Την ίδια ώρα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο της η ίδια δηλώνει αθώα και πως δεν είχε καμία συμμετοχή στο συγκεκριμένο συμβάν, με τον Κώστα Παπαδάκη να τονίζει ότι οι φωτογραφίες της είχαν εξεταστεί ξανά στο παρελθόν.
Βίντεο από την μεταφορά της στην Ευελπίδων:
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή της και συγκεκριμένα εάν θα αφεθεί ελεύθερη, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους, ή εάν θα διαταχθεί η προσωρινή κράτησή της.
Αρνείται τις κατηγορίεςΗ κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.
Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.
Την ίδια ώρα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται ως συνεργοί στην ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο δεύτερος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.
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