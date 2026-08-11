Στην Ευελπίδων η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στην Marfin, σήμερα η απολογία της, δείτε βίντεο

Βίντεο από την μεταφορά της στην Ευελπίδων:

Αρνείται τις κατηγορίες

Η κατηγορούμενη αρνείται όσα της αποδίδονται, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα την παρουσία της κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.

Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει εργαστηριακό εύρημα που να πιστοποιεί ότι πρόκειται για την εντολέα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε η σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών καταλήγει με απόλυτη βεβαιότητα ότι η γυναίκα βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.