Η κόρη του Ματ Ντέιμον «εισβάλλει» στον χώρο της μόδας: Η 20χρονη Ιζαμπέλα υπέγραψε συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων
Η κόρη του Ματ Ντέιμον «εισβάλλει» στον χώρο της μόδας: Η 20χρονη Ιζαμπέλα υπέγραψε συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων
Στο δυναμικό του IMG Models ανήκουν επίσης η κόρη της Ναόμι Γουότς, η κόρη του Τζουντ Λο, αλλά και η Κλόντια Σίφερ
Στον κόσμο της μόδας «εισβάλλει» η κόρη του Ματ Ντέιμον, Ιζαμπέλα, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο IMG Models.
Στο συγκριμένο πρακτορείο ανήκουν επίσης η κόρη της Ναόμι Γουότς και του Λιβ Σράιμπερ, Κάι Σράιμπερ, καθώς και η κόρη του Τζουντ Λο και της Σέιντι Φροστ, Άιρις Λο. Με το IMG Models συνεργάζονται ακόμη οι Κλόντια Σίφερ και Στέφανι Σέιμουρ, αλλά και το μοντέλο Άλεξ Κονσάνι.
Η Ιζαμπέλα Ντέιμον ξεκίνησε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 2024. Τον περασμένο Μάρτιο συνεργάστηκε με τη μεγαλύτερη αδερφή της, την 27χρονη Αλέξια, σε μια φωτογράφιση, την οποία η Αλέξια δημοσίευσε στο Instagram.
Η Αλέξια ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στον χώρο του κινηματογράφου και εργάζεται ως φωτογράφος και βιντεογράφος. Εργάστηκε στο τμήμα κάμερας της ταινίας «The Instigators» του 2024 για το Apple TV, με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ.
Ο 55χρονος πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, την 49χρονη Λουσιάνα, την Αλέξια, την Ιζαμπέλα, τη 17χρονη Τζία και τη 15χρονη Στέλλα. Πρόσφατα μίλησε στο PEOPLE για το πόσο ευγνώμων αισθάνεται που είχε στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του στην πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν.
«Είναι υπέροχο, γιατί κι εκείνες χρειάστηκε να κάνουν πολλές θυσίες γι’ αυτό», δήλωσε ο Ντέιμον στο PEOPLE στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. «Έλειψα για αρκετό διάστημα, ήρθαν να με επισκεφθούν, αλλά ήταν δύσκολο. Ήταν μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια ταινία, με πολύ απαιτητικά γυρίσματα, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που τα κορίτσια μου θα τη δουν απόψε».
Ο Ματ Ντέιμον έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με χιούμορ στις ιδιαίτερα αυστηρές και ειλικρινείς κριτικές που κάνει η Ιζαμπέλα στις ταινίες του. «Αν βγουν οι κριτικές και είναι απαίσιες, τότε θα τη δει», είχε δηλώσει στο E! News τον Ιούλιο του 2021. «Αν οι κριτικές είναι καλές, θα την προσπεράσει... Ψάχνει συνεχώς για “πυρομαχικά” εναντίον μου. Είναι από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι πραγματικά πολύ κουλ», είχε προσθέσει.
Στο συγκριμένο πρακτορείο ανήκουν επίσης η κόρη της Ναόμι Γουότς και του Λιβ Σράιμπερ, Κάι Σράιμπερ, καθώς και η κόρη του Τζουντ Λο και της Σέιντι Φροστ, Άιρις Λο. Με το IMG Models συνεργάζονται ακόμη οι Κλόντια Σίφερ και Στέφανι Σέιμουρ, αλλά και το μοντέλο Άλεξ Κονσάνι.
Η Ιζαμπέλα Ντέιμον ξεκίνησε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 2024. Τον περασμένο Μάρτιο συνεργάστηκε με τη μεγαλύτερη αδερφή της, την 27χρονη Αλέξια, σε μια φωτογράφιση, την οποία η Αλέξια δημοσίευσε στο Instagram.
Η Αλέξια ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στον χώρο του κινηματογράφου και εργάζεται ως φωτογράφος και βιντεογράφος. Εργάστηκε στο τμήμα κάμερας της ταινίας «The Instigators» του 2024 για το Apple TV, με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ.
Matt Damon’s Daughter Isabella, 20, Signs with Modeling Agency https://t.co/Kw29qdvXzD— People (@people) August 11, 2026
«Είναι υπέροχο, γιατί κι εκείνες χρειάστηκε να κάνουν πολλές θυσίες γι’ αυτό», δήλωσε ο Ντέιμον στο PEOPLE στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. «Έλειψα για αρκετό διάστημα, ήρθαν να με επισκεφθούν, αλλά ήταν δύσκολο. Ήταν μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια ταινία, με πολύ απαιτητικά γυρίσματα, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που τα κορίτσια μου θα τη δουν απόψε».
Ο Ματ Ντέιμον έχει αναφερθεί και στο παρελθόν με χιούμορ στις ιδιαίτερα αυστηρές και ειλικρινείς κριτικές που κάνει η Ιζαμπέλα στις ταινίες του. «Αν βγουν οι κριτικές και είναι απαίσιες, τότε θα τη δει», είχε δηλώσει στο E! News τον Ιούλιο του 2021. «Αν οι κριτικές είναι καλές, θα την προσπεράσει... Ψάχνει συνεχώς για “πυρομαχικά” εναντίον μου. Είναι από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι πραγματικά πολύ κουλ», είχε προσθέσει.
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