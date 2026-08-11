Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα στην Κολομβία: Η δραματική διάσωση μιας μητέρας με το έξι μηνών βρέφος της στο Κάλι, δείτε βίντεο
Κατέρρευσε μέρος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Κάλι - Αναφορές για εγκλωβισμένους και περίπου 600 άνθρωποι, μεταξύ τους και βρέφη, περιθάλπονται στους δρόμους
Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε κι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έπιασε» τη στιγμή που σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.
Οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου, όταν οι διασώστες εντόπισαν σημάδια ζωής.
Debajo de los escombros hay esperanza de vida— ZonaCero (@zonacero) August 10, 2026
Una mujer y su bebé de seis meses de nacido fueron rescatados en Cali después de quedar en medio de los escombros tras el terremoto de 7.4 grados.
El rescate lo hicieron voluntarios que ayudaron al escuchar voces de auxilio de la… pic.twitter.com/UFrkL76nnC
Κάτω από τόνους τσιμέντου, ωστόσο, δεν βρισκόταν μόνο το έξι μηνών αγοράκι. Μαζί του είχε εγκλωβιστεί και η μητέρα του, η οποία προσπαθούσε να το προστατεύσει μέσα στα συντρίμμια.
Η δραματική διάσωση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός.
Κατέρρευσαν όροφοι νοσοκομείου – Εγκλωβισμένοι ασθενείς και 600 άνθρωποι στους δρόμουςΤην ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση σε μεγάλο νοσοκομείο του Κάλι, στη δυτική Κολομβία, όπου κατέρρευσαν τμήματα των ανώτερων ορόφων, μεταξύ των οποίων και χώροι του παιδιατρικού τμήματος.
Από την κατάρρευση εγκλωβίστηκαν ασθενείς κάτω από τα συντρίμμια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ περίπου 600 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν και δέχθηκαν φροντίδα στον δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια.
Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες Κάστρο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.
El fuerte terremoto de magnitud 7,4, registrado este lunes 10 de agosto, dejó importantes afectaciones en diferentes sectores de Cali. Entre las estructuras impactadas se encuentra el Hospital Universitario del Valle (HUV), donde se reportó el colapso pic.twitter.com/7RR0A100VJ— la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) August 11, 2026
Η κυβερνήτης της Βάγε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και στρατιωτικοί εργάζονται για τον απεγκλωβισμό τους.
🇨🇴Tragedy at the University Hospital in Cali, Colombia, during yesterday morning's devastating earthquake. Few doctors managed to escape before the hospital collapsed, with the other doctors and patients trapped under the rubble.pic.twitter.com/umr2VAbRSX pic.twitter.com/h7YbLFkEz0— Real News (@DrNeculai) August 11, 2026
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι μία από τις αρκετές υγειονομικές μονάδες της πόλης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους και να εκκενωθούν λόγω δομικών ζημιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, με διασώστες και διασώστριες να μεταφέρουν ασθενείς πάνω σε φορεία, ενώ γιατροί και νοσηλευτές έχουν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.
#Cali • Vida en medio de la tragedia— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 11, 2026
Tras el devastador terremoto, el colapso de parte de un hospital en Cali obligó al personal médico a salir a las calles para continuar atendiendo a los pacientes.
Entre el caos, el miedo y la angustia, enfermeras tuvieron que atender a… pic.twitter.com/g10Sw7a7Ru
Παράλληλα, οι νοσοκόμες αναγκάστηκαν να περιθάλψουν νεογέννητα στη μέση του δρόμου, καθώς το παιδιατρικό τμήμα ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στο νοσοκομείο.
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