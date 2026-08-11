Ελπίδα μέσα στα χαλάσματα στην Κολομβία: Η δραματική διάσωση μιας μητέρας με το έξι μηνών βρέφος της στο Κάλι, δείτε βίντεο

Κατέρρευσε μέρος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Κάλι - Αναφορές για εγκλωβισμένους και περίπου 600 άνθρωποι, μεταξύ τους και βρέφη, περιθάλπονται στους δρόμους

7,4 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, μια συγκινητική σκηνή που καταγράφηκε στο Κάλι έγινε σύμβολο ελπίδας.



Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε κι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έπιασε» τη στιγμή που σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.















Η δραματική διάσωση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός.



Κατέρρευσαν όροφοι νοσοκομείου – Εγκλωβισμένοι ασθενείς και 600 άνθρωποι στους δρόμους Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση σε μεγάλο νοσοκομείο του Κάλι, στη δυτική Κολομβία, όπου κατέρρευσαν τμήματα των ανώτερων ορόφων, μεταξύ των οποίων και χώροι του παιδιατρικού τμήματος.



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Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ίρνε Τόρες Κάστρο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.







Μέσα στην τραγωδία που συγκλονίζει την Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθουςο οποίος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, μια συγκινητική σκηνή που καταγράφηκε στοέγινε σύμβολο ελπίδας.Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε κι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έπιασε» τη στιγμή που σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα, το οποίο είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.Οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου, όταν οι διασώστες εντόπισαν σημάδια ζωής.Κάτω από τόνους τσιμέντου, ωστόσο, δεν βρισκόταν μόνο το έξι μηνών αγοράκι. Μαζί του είχε εγκλωβιστεί και η μητέρα του, η οποία προσπαθούσε να το προστατεύσει μέσα στα συντρίμμια.Η δραματική διάσωση προκάλεσε συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας μέσα στις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός.Την ίδια ώρα, δραματική είναι η κατάσταση σε μεγάλο νοσοκομείο του, στη δυτική, όπου κατέρρευσαν τμήματα των ανώτερων ορόφων, μεταξύ των οποίων και χώροι του παιδιατρικού τμήματος.Από την κατάρρευση εγκλωβίστηκαν ασθενείς κάτω από τα συντρίμμια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ περίπου 600 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν και δέχθηκαν φροντίδα στον δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια.Ο διευθυντής του νοσοκομείου,, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυοότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν όσους παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 30% των υποδομών του νοσοκομείου επηρεάστηκε από τον σεισμό της Δευτέρας. Οι ζημιές αφορούν σε τρεις ορόφους στους οποίους στεγάζονταν η Παιδιατρική, η Παθολογική και τμήμα της Μονάδας Νεογνών. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ενώ αρκετοί ασθενείς απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν σε άλλες υγειονομικές μονάδες.



Η κυβερνήτης της Βάγε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και στρατιωτικοί εργάζονται για τον απεγκλωβισμό τους.







Το συγκεκριμένο νοσοκομείο είναι μία από τις αρκετές υγειονομικές μονάδες της πόλης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους και να εκκενωθούν λόγω δομικών ζημιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της εκκένωσης, με διασώστες και διασώστριες να μεταφέρουν ασθενείς πάνω σε φορεία, ενώ γιατροί και νοσηλευτές έχουν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.







Παράλληλα, οι νοσοκόμες αναγκάστηκαν να περιθάλψουν νεογέννητα στη μέση του δρόμου, καθώς το παιδιατρικό τμήμα ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στο νοσοκομείο.