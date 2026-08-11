Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε σέρφινγκ, δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε σέρφινγκ, δείτε το βίντεο που δημοσίευσε
«Η διάθεσή μου τελευταία», σχολίασε η αθλητικογράφος σε ανάρτησή της στο Instagram
Τις ικανότητές της στο σέρφινγκ επέδειξε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η αθλητικογράφος, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους, δεν έκανε μόνο βουτιές στη θάλασσα, αλλά επιδόθηκε και σε μία αγαπημένη της δραστηριότητα. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται πάνω στη σανίδα της να «δαμάζει» τα κύματα. «Η διάθεσή μου τελευταία», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
Η αθλητικογράφος, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους, δεν έκανε μόνο βουτιές στη θάλασσα, αλλά επιδόθηκε και σε μία αγαπημένη της δραστηριότητα. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται πάνω στη σανίδα της να «δαμάζει» τα κύματα. «Η διάθεσή μου τελευταία», σχολίασε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
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