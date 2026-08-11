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Στα χνάρια του Τζακ Νίκολσον ο εγγονός του: Ανέλαβε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε αστυνομικό θρίλερ
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Τζακ Νίκολσον εγγονός Ταινία

Στα χνάρια του Τζακ Νίκολσον ο εγγονός του: Ανέλαβε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε αστυνομικό θρίλερ

Ο Ντιουκ Νίκολσον πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Deputy» - Δείτε το τρέιλερ

Στα χνάρια του Τζακ Νίκολσον ο εγγονός του: Ανέλαβε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε αστυνομικό θρίλερ
Τα βήματα του Τζακ Νίκολσον ακολουθεί ο εγγονός του. Ο Ντιουκ Νίκολσον αναλαμβάνει τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Deputy». Ο 27χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο αστυνομικό θρίλερ, υποδυόμενος έναν βοηθό σερίφη που προσπαθεί να αποδείξει την αξία του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Σούκαρ και το σενάριο ο Κάρλο Μπέρναρντ, ενώ το καστ περιλαμβάνει ονόματα, όπως οι Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Τίφανι Χάντις, Στίβεν Ντορφ, Μπίλι Λουρντ και Τζούλια Φοξ. Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, ο Ντιουκ εμφανίζεται ως ο νεοσύλλεκτος βοηθός σερίφη Τόμπι Σόγιερ, ο οποίος συναντά όλους τους παραπάνω στην προσπάθειά του να εντοπίσει ένα πτώμα.

Αφού ο αρχηγός Κρούγκερ, τον οποίο υποδύεται ο Μέισι, διατάζει τον Τόμπι να φυλάξει ένα πτώμα που στη συνέχεια εξαφανίζεται, ο νεαρός βοηθός σερίφη «ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση που φέρνει στο φως δεκαετίες διαφθοράς σε μια μικρή πόλη», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Δείτε το τρέιλερ

THE DEPUTY | Official Trailer | Starring Duke Nicholson | In Theaters & On Digital September 25

Ο Ντιουκ Νίκολσον, ο οποίος έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Us» του Τζόρνταν Πιλ, εμφανίστηκε πρόσφατα και στο «In the Hand of Dante», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο.

Η ταινία «The Deputy» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, ψηφιακά και on demand στις 25 Σεπτεμβρίου.

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