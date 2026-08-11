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Στον ΣΚΑΪ με τους «Πρωταγωνιστές» ο Σταύρος Θεοδωράκης, η ανακοίνωση του σταθμού
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Σταύρος Θεοδωράκης ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ με τους «Πρωταγωνιστές» ο Σταύρος Θεοδωράκης, η ανακοίνωση του σταθμού

Η παρουσία του δημοσιογράφου στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση

Στον ΣΚΑΪ με τους «Πρωταγωνιστές» ο Σταύρος Θεοδωράκης, η ανακοίνωση του σταθμού
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Στο δυναμικό του ΣΚΑΪ μαζί με τους «Πρωταγωνιστές» εντάσσεται ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο σταθμός του Φαλήρου καλωσόρισε τον δημοσιογράφο με μία επίσημη ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει στο δυναμικό του, τον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» του. Δημοσιογράφος, με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και τα νέα Μέσα, ξεχωρίζει για τις έρευνες, τις συνεντεύξεις και την ανθρωποκεντρική του οπτική στα γεγονότα.

Από τη νέα σεζόν, θα παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ τους «Πρωταγωνιστές», την εκπομπή που έχει ταυτιστεί με τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, διεισδυτικά πορτρέτα, αναδεικνύοντας σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Η παρουσία του Σταύρου Θεοδωράκη στον ενημερωτικό τομέα θα είναι ευρύτερη, με συμμετοχή ως σχολιαστής στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και στο ραδιόφωνο, καθώς και με παραγωγές στα ηλεκτρονικά Μέσα του Ομίλου. Η ομάδα του ΣΚΑΪ εύχεται στον Σταύρο Θεοδωράκη καλή αρχή και κάθε επιτυχία στη νέα του πορεία».
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