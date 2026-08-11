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Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε στην Αργεντινή ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του, δείτε βίντεο
Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε στην Αργεντινή ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του, δείτε βίντεο
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε λιμνοθάλασσα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Τραγικό θάνατο από πνιγμό βρήκε ο 32χρονος αθλητής του kitesurfing στην Αργεντινή Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι όταν σε άλμα του, το οποίο κατέγραφε η σύντροφός του, εγκλωβίστηκε στο νερό.
Σύμφωνα με την νεκροτομή, ο Κάπι, ο οποίος ήταν από τους πιο έμπειρους στο συγκεκριμένο άθλημα έχοντας δική του σχολή, πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού ενώ δεν είχε τραύματα στο κορμί του.
Στο βίντεο του τελευταίου και μοιραίου όπως αποδείχθηκε άλματος την περασμένη Πέμπτη που κατέγραφε η σύντροφός του, φαίνεται ο Κάπι να σηκώνεται αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας Σετουμπάλ στην περιοχή Σάντα Φε, πριν να καταλήξει με δύναμη στο νερό ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς.
Στα πλάνα είναι εμφανής η προσπάθεια του Κάπι να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού ενώ φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στο σημείο της πτώσης
Τις πρώτες ώρες της επιχείρησης για τον εντοπισμό του, τα σωστικά συνεργεία βρήκαν τμήματα του εξοπλισμού του, όχι όμως και τον 32χρονο αθλητή.
Ο αθλητής εντοπίστηκε νεκρός μια ημέρα μετά το τελευταίο άλμα, όταν σωστικά συνεργεία βρήκαν ένα πτώμα να επιπλέει σε κανάλι μπροστά από ναυτικό όμιλο.
Σύμφωνα με την νεκροτομή, ο Κάπι, ο οποίος ήταν από τους πιο έμπειρους στο συγκεκριμένο άθλημα έχοντας δική του σχολή, πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού ενώ δεν είχε τραύματα στο κορμί του.
Στο βίντεο του τελευταίου και μοιραίου όπως αποδείχθηκε άλματος την περασμένη Πέμπτη που κατέγραφε η σύντροφός του, φαίνεται ο Κάπι να σηκώνεται αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας Σετουμπάλ στην περιοχή Σάντα Φε, πριν να καταλήξει με δύναμη στο νερό ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς.
Στα πλάνα είναι εμφανής η προσπάθεια του Κάπι να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού ενώ φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στο σημείο της πτώσης
"Tremendo"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026
Porque una chica filmó la muerte de su novio kitesurfista en Santa Fe.
Fernando Cappi murió mientras practicaba kitesurf en la laguna Setúbal, en Santa Fe.
Su novia lo grababa desde la orilla y registró el momento del accidente. La autopsia confirmó que murió por… pic.twitter.com/um3oaIgGZF
Τις πρώτες ώρες της επιχείρησης για τον εντοπισμό του, τα σωστικά συνεργεία βρήκαν τμήματα του εξοπλισμού του, όχι όμως και τον 32χρονο αθλητή.
Ο αθλητής εντοπίστηκε νεκρός μια ημέρα μετά το τελευταίο άλμα, όταν σωστικά συνεργεία βρήκαν ένα πτώμα να επιπλέει σε κανάλι μπροστά από ναυτικό όμιλο.
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