ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Κω: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, δείτε φωτογραφίες

Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε στην Αργεντινή ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αθλητής Αργεντινή Άλμα Πνιγμός

Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε στην Αργεντινή ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του, δείτε βίντεο

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε λιμνοθάλασσα και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αθλητής του kitesurfing πνίγηκε στην Αργεντινή ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το μοιραίο άλμα του, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θάνατο από πνιγμό βρήκε ο 32χρονος αθλητής του kitesurfing στην Αργεντινή Φερνάντο Χαβιέρ Κάπι όταν σε άλμα του, το οποίο κατέγραφε η σύντροφός του, εγκλωβίστηκε στο νερό.

Σύμφωνα με την νεκροτομή, ο Κάπι, ο οποίος ήταν από τους πιο έμπειρους στο συγκεκριμένο άθλημα έχοντας δική του σχολή, πέθανε από ασφυξία λόγω πνιγμού ενώ δεν είχε τραύματα στο κορμί του.

Στο βίντεο του τελευταίου και μοιραίου όπως αποδείχθηκε άλματος την περασμένη Πέμπτη που κατέγραφε η σύντροφός του, φαίνεται ο Κάπι να σηκώνεται αρκετά μέτρα πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας Σετουμπάλ στην περιοχή Σάντα Φε, πριν να καταλήξει με δύναμη στο νερό ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν δυσμενείς.

Στα πλάνα είναι εμφανής η προσπάθεια του Κάπι να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού ενώ φαίνεται να έχει εγκλωβιστεί στο σημείο της πτώσης



Τις πρώτες ώρες της επιχείρησης για τον εντοπισμό του, τα σωστικά συνεργεία βρήκαν τμήματα του εξοπλισμού του, όχι όμως και τον 32χρονο αθλητή.

Ο αθλητής εντοπίστηκε νεκρός μια ημέρα μετά το τελευταίο άλμα, όταν σωστικά συνεργεία βρήκαν ένα πτώμα να επιπλέει σε κανάλι μπροστά από ναυτικό όμιλο.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης