Σταύρος Φλώρος: Αναμένεται στα τέλη Ιουλίου να έρθει σε κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα, λέει ο πατέρας του
Σταύρος Φλώρος: Αναμένεται στα τέλη Ιουλίου να έρθει σε κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα, λέει ο πατέρας του
Θα κάνει μία επέμβαση για να του αφαιρέσουν τα καρφιά από το δεξί πόδι του, πρόσθεσε ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor
Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθεί ο Σταύρος Φλώρος για να συνεχίσει την αποκατάστασή, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του πρώην παίκτη του Survivor.
Ο 22χρονος βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου γίνεται η αποκατάστασή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε πριν από περίπου ενάμιση μήνα, σε παραλία του Αγίου Δομίνικου, όπου γυριζόταν το ριάλιτι. Ως αποτέλεσμα, έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, προβλήθηκαν στο Πρωινό οι δηλώσεις του πατέρα του Σταύρου Φλώρου σχετικά με τις επόμενες ενέργειες που αναμένεται να γίνουν σχετικά με την υγεία του παιδιού του, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει και εκείνος στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται ήδη οι κόρες του.
Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι πρόκειται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, ενώ στα τέλη Ιουλίου σχεδιάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα. Πιο αναλυτικά, ο πατέρας του είπε: «Η ψυχολογία του είναι καλή για τα δεδομένα που περνάει. Οι αδερφές του είναι δίπλα του φροντίζοντάς τον με αγάπη και υποστήριξη. Σήμερα αναμένεται να πάει στο κέντρο αποκατάστασης. Του έχουν μειώσει τα χάπια και πονάει πολύ λιγότερο. Αναμένεται στο τέλος Ιουλίου να έρθει σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Αθήνα, ώστε αν γίνεται, ό,τι κάνει στο Μαϊάμι να το κάνει εδώ. Στις 9 του μηνός θα κάνει επέμβαση για να αφαιρέσουν τα καρφιά από το δεξί πόδι του, καθώς του είχαν τοποθετήσει βοηθητικές λάμες για να του κρατούν το πόδι σταθερό. Συζητώ τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή να πάω κοντά του. Το έπαθλο δεν το έχει πάρει ακόμα. Ωστόσο, του έβαλαν τα χρήματα που ήταν να πάρει για όλες τις εβδομάδες που ήταν εκεί».
Δείτε το βίντεο
Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες βίντεο στα social media μέσα από το νοσοκομείο, στα οποία οι αδερφές του τον έλουζαν και του στέγνωναν τα μαλλιά, περιγράφοντας την προσπάθειά τους να κάνουν λίγο πιο υποφερτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες» έγραψε ο ίδιος.
Εκτός από το βίντεο, ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε και φωτογραφίες, στις οποίες οι αδερφές του πόζαραν μαζί του στο δωμάτιο του νοσοκομείου.
Ο 22χρονος βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου γίνεται η αποκατάστασή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε πριν από περίπου ενάμιση μήνα, σε παραλία του Αγίου Δομίνικου, όπου γυριζόταν το ριάλιτι. Ως αποτέλεσμα, έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, προβλήθηκαν στο Πρωινό οι δηλώσεις του πατέρα του Σταύρου Φλώρου σχετικά με τις επόμενες ενέργειες που αναμένεται να γίνουν σχετικά με την υγεία του παιδιού του, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει και εκείνος στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται ήδη οι κόρες του.
Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι πρόκειται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, ενώ στα τέλη Ιουλίου σχεδιάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα. Πιο αναλυτικά, ο πατέρας του είπε: «Η ψυχολογία του είναι καλή για τα δεδομένα που περνάει. Οι αδερφές του είναι δίπλα του φροντίζοντάς τον με αγάπη και υποστήριξη. Σήμερα αναμένεται να πάει στο κέντρο αποκατάστασης. Του έχουν μειώσει τα χάπια και πονάει πολύ λιγότερο. Αναμένεται στο τέλος Ιουλίου να έρθει σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Αθήνα, ώστε αν γίνεται, ό,τι κάνει στο Μαϊάμι να το κάνει εδώ. Στις 9 του μηνός θα κάνει επέμβαση για να αφαιρέσουν τα καρφιά από το δεξί πόδι του, καθώς του είχαν τοποθετήσει βοηθητικές λάμες για να του κρατούν το πόδι σταθερό. Συζητώ τις επόμενες μέρες μέχρι την Κυριακή να πάω κοντά του. Το έπαθλο δεν το έχει πάρει ακόμα. Ωστόσο, του έβαλαν τα χρήματα που ήταν να πάρει για όλες τις εβδομάδες που ήταν εκεί».
Δείτε το βίντεο
Ο Σταύρος Φλώρος μοιράστηκε πριν από λίγες ημέρες βίντεο στα social media μέσα από το νοσοκομείο, στα οποία οι αδερφές του τον έλουζαν και του στέγνωναν τα μαλλιά, περιγράφοντας την προσπάθειά τους να κάνουν λίγο πιο υποφερτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες» έγραψε ο ίδιος.
@stavrosflorosss
Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες καλύτερες #stavrosflo #tiktok #foryoupage❤️❤️ #stavraras #sasagapww♬ Το Βαλς Των Χαμένων Ονείρων - Knstnts
@stavrosflorosss
Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες #stavrosflo #tiktok #foryoupage❤️❤️ #stavraras #sasagapww♬ Το Βαλς Των Χαμένων Ονείρων - Knstnts
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