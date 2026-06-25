Σταύρος Φλώρος: Όλα μπαίνουν σε μια σειρά, ελπίζουμε τον Αύγουστο να έρθει στην Ελλάδα, λένε οι γονείς του
Σταύρος Φλώρος: Όλα μπαίνουν σε μια σειρά, ελπίζουμε τον Αύγουστο να έρθει στην Ελλάδα, λένε οι γονείς του
Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο, ανέφερε η μητέρα του παίκτη του Survivor
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου έδωσαν οι γονείς του. Ο παίκτης του Survivor εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Αμερική μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο ριάλιτι επιβίωσης, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.
Η μητέρα του ανέφερε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι το τελευταίο χειρουργείο στο άλλο του πόδι, που τραυματίστηκε σοβαρά, να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, μοιράστηκε πως εύχονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Αυτό ωστόσο εξαρτάται από το αν ο ίδιος επιθυμεί ή όχι να συνεχίσει την αποκατάσταση στο εξωτερικό.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο πατέρας του τόνισε πως η αποθεραπεία απαιτεί υπομονή και χρόνο. «Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», εξήγησε.
Η μητέρα του επισήμανε επίσης πως υπάρχουν στιγμές που η ψυχολογία του επηρέαζεται, όμως δεν χάνει το χαμόγελό του και τη δύναμή του. «Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν», πρόσθεσε.
Η μητέρα του ανέφερε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι το τελευταίο χειρουργείο στο άλλο του πόδι, που τραυματίστηκε σοβαρά, να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, μοιράστηκε πως εύχονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Αυτό ωστόσο εξαρτάται από το αν ο ίδιος επιθυμεί ή όχι να συνεχίσει την αποκατάσταση στο εξωτερικό.
Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, στις 9 Ιουλίου να κάνει το τελευταίο χειρουργείο ο Σταύρος. Πρώτα ο Θεός να βγει το σίδερο που έχουν τοποθετήσει στο δεξί πόδι του. Δεν έχει τους αφόρητους πόνους που είχε, αλλά πονάει πολύ ακόμη. Το δεξί πόδι πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει ασκήσεις και πατάει σιγά-σιγά τη φτέρνα του. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και ελπίζουμε ίσως τον Αύγουστο να έρθει Ελλάδα. Σκέφτεται να κάνει στην Ελλάδα αποκατάσταση. Γίνεται και εδώ καλή δουλειά, αλλά η απόφαση είναι δική του».
Δείτε το βίντεο
Από την πλευρά του, ο πατέρας του τόνισε πως η αποθεραπεία απαιτεί υπομονή και χρόνο. «Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Στις 9 Ιουλίου θα κάνει την επέμβαση και θα δούμε μετά πότε θα έρθει. Όλα μπαίνουν σε μια σειρά», εξήγησε.
Η μητέρα του επισήμανε επίσης πως υπάρχουν στιγμές που η ψυχολογία του επηρέαζεται, όμως δεν χάνει το χαμόγελό του και τη δύναμή του. «Είναι γελαστός. Κάποιες φορές πέφτει, είναι λογικό, αλλά είναι δυνατός. Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα είναι 100% λειτουργικός. Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ζει και όλα τα άλλα θα γίνουν», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα