Mike: Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος
Mike: Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος
«Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές, δηλαδή για να περπατήσω δέκα μέτρα, κουραζόμουν», εξήγησε ο τραγουδιστής
Δύσκολο ήταν για το Mike το γεγονός πως πολέμησε με τον καρκίνο σε μικρή ηλικία, καθώς όπως εξομολογήθηκε, ένιωσε ανήμπορος πολύ ξαφνικά.
Παρόλα αυτά, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όλα πήγαν καλά και ακριβώς επειδή ήταν μικρός είχε τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει. Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής μίλησε για την ενασχόλησή του με τη μουσική αλλά και την κομμωτική, ενώ αναφέρθηκε και στην υιοθεσία του.
Όσον αφορά στη μάχη του με τον καρκίνο στα γεννητικά όργανα, την οποία γνωστοποίησε το 2020, ο Mike επισήμανε πως επηρεάστηκε πολύ η ψυχολογία του, ωστόσο το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα: «Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά. Βέβαια περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου οπότε είναι δύσκολο, στην ψυχολογία σου κιόλας. Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Δηλαδή για να πάω από εδώ εκεί, δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό και κάνεις τα πάτα, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος», είπε.
Δείτε το βίντεο
Για την απουσία του από τις μουσικές σκηνές το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ο ίδιος ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά βγάζω και μουσική παράλληλα. Δεν είμαι τόσο δραστήριος όσο ήμουν».
Κλείνοντας, ο Mike δήλωσε πως δεν θα ήθελε να ψάξει τους βιολογικούς του γονείς: «Δεν ξέρω αν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάτσω να ψάξω να βρω ποιοι είναι οι γονείς μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ήξερα από μικρή παιδί ότι ήμουν υιοθετημένος», είπε και εξήγησε πως θα ήθελε να υιοθετήσει και ο ίδιος: «Θα ήθελα να υιοθετήσω, αλλά η διαδικασία στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο πράγμα».
Παρόλα αυτά, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όλα πήγαν καλά και ακριβώς επειδή ήταν μικρός είχε τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει. Στην ίδια συνέντευξη, ο τραγουδιστής μίλησε για την ενασχόλησή του με τη μουσική αλλά και την κομμωτική, ενώ αναφέρθηκε και στην υιοθεσία του.
Όσον αφορά στη μάχη του με τον καρκίνο στα γεννητικά όργανα, την οποία γνωστοποίησε το 2020, ο Mike επισήμανε πως επηρεάστηκε πολύ η ψυχολογία του, ωστόσο το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα: «Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο, αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά. Βέβαια περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου οπότε είναι δύσκολο, στην ψυχολογία σου κιόλας. Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Δηλαδή για να πάω από εδώ εκεί, δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό και κάνεις τα πάτα, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος», είπε.
Δείτε το βίντεο
Για την απουσία του από τις μουσικές σκηνές το τελευταίο διάστημα της ζωής του, ο ίδιος ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν έχω αφήσει τη μουσική. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την κομμωτική, αλλά βγάζω και μουσική παράλληλα. Δεν είμαι τόσο δραστήριος όσο ήμουν».
Κλείνοντας, ο Mike δήλωσε πως δεν θα ήθελε να ψάξει τους βιολογικούς του γονείς: «Δεν ξέρω αν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάτσω να ψάξω να βρω ποιοι είναι οι γονείς μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ήξερα από μικρή παιδί ότι ήμουν υιοθετημένος», είπε και εξήγησε πως θα ήθελε να υιοθετήσει και ο ίδιος: «Θα ήθελα να υιοθετήσω, αλλά η διαδικασία στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο πράγμα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα