Αποστολία Ζώη: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια σχέση μόνο και μόνο για να κάνω, είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει σήμερα
Αποστολία Ζώη: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια σχέση μόνο και μόνο για να κάνω, είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει σήμερα
Έχουμε χάσει τα βασικά σε μια σχέση και αυτό με στενοχωρεί περισσότερο, τόνισε η τραγουδίστρια
Λυπηρή θεωρεί η Αποστολία Ζώη πως είναι η κατάσταση που επικρατεί πλέον στις σχέσεις, με την ίδια να δηλώνει πως δεν την ενδιαφέρει να έχει σχέση, μόνο και μόνο για να λέει πως βρίσκεται σε μία.
Η τραγουδίστρια, μιλώντας για την προσωπική της ζωή στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 25 Ιουνίου, επισήμανε πως δεν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα και θεωρεί πως κανείς δεν προσπαθεί για να κρατήσει μία σχέση, γεγονός που δεν ταιριάζει στη δική της λογική, γι' αυτό και έχει επιλέξει να είναι μόνη της.
Η Αποστολία Ζώη είπε αναλυτικά: «Tώρα που καλοκαιριάζει, αν μου τύχει ένας έρωτας, θα σας ενημερώσω. Δεν πιστεύω καθόλου στο πού έχουν φτάσει οι σχέσεις πλέον. Είναι λυπηρό, δυστυχώς. Δηλαδή έχουμε χάσει τα βασικά σε μια σχέση και αυτό με στενοχωρεί περισσότερο. Δηλαδή είναι τόσο γρήγορα, fast food, "δεν θα προσπαθήσω καθόλου και πάμε παρακάτω". Όχι, δεν είμαι αυτής της λογικής και γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια σχέση μόνο και μόνο για να κάνω».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, μιλώντας για την προσωπική της ζωή στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 25 Ιουνίου, επισήμανε πως δεν είναι ερωτευμένη αυτό το διάστημα και θεωρεί πως κανείς δεν προσπαθεί για να κρατήσει μία σχέση, γεγονός που δεν ταιριάζει στη δική της λογική, γι' αυτό και έχει επιλέξει να είναι μόνη της.
Η Αποστολία Ζώη είπε αναλυτικά: «Tώρα που καλοκαιριάζει, αν μου τύχει ένας έρωτας, θα σας ενημερώσω. Δεν πιστεύω καθόλου στο πού έχουν φτάσει οι σχέσεις πλέον. Είναι λυπηρό, δυστυχώς. Δηλαδή έχουμε χάσει τα βασικά σε μια σχέση και αυτό με στενοχωρεί περισσότερο. Δηλαδή είναι τόσο γρήγορα, fast food, "δεν θα προσπαθήσω καθόλου και πάμε παρακάτω". Όχι, δεν είμαι αυτής της λογικής και γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια σχέση μόνο και μόνο για να κάνω».
Δείτε το βίντεο
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