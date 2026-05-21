Αποστολία Ζώη για τη συμμετοχή της σε ριάλιτι επιβίωσης: Τη βίωσα πάρα πολύ δύσκολα, πάντα υπάρχει επικινδυνότητα
Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δική της εμπειρία από αντίστοιχο πρόγραμμα
Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, η Αποστολία Ζώη θυμήθηκε τη δική της συμμετοχή σε ριάλιτι επιβίωσης και πιο συγκεκριμένα στο Nomads. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι είχε βιώσει οριακές καταστάσεις και επισήμανε ότι μία εμπειρία σαν αυτή ενέχει τον κίνδυνο, τον οποίο αντιλαμβάνεται ο συμμετέχων μετά την αποχώρησή του από το τηλεοπτκό πρόγραμμα.
Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 21 Μαΐου, η Αποστολία Ζώη είπε χαρακτηριστικά: «Βίωσα πάρα πολύ δύσκολα το ριάλιτι επιβίωσης, που είχα συμμετάσχει, γιατί έρχεσαι σε πολύ οριακές καταστάσεις με τον εαυτό σου. Υπάρχει μια επικινδυνότητα πάντα, που δεν την καταλαβαίνεις τόσο εκείνη τη στιγμή όσο όταν βγαίνεις από το παιχνίδι».
Όπως ανέφερε, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος. «Υπάρχουν όρια αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο, οπότε μέχρι ένα σημείο υπάρχει το όριο. Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα του λάθους ή της παρεκτροπής», πρόσθεσε στη συνέχεια.
