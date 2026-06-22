Ο Άκης Πετρετζίκης δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά του: Να τα χαιρόμαστε, να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη
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Άκης Πετρετζίκης Γιορτή του Πατέρα Παιδιά

Ο Άκης Πετρετζίκης δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά του: Να τα χαιρόμαστε, να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη

Ο σεφ έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα

Ο Άκης Πετρετζίκης δημοσίευσε φωτογραφίες με τα παιδιά του: Να τα χαιρόμαστε, να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη
Ιωάννα Μαρίνου
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Φωτογραφίες με τα παιδιά του δημοσίευσε ο Άκης Πετρετζίκης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο σεφ προχώρησε την Κυριακή 21 Ιουνίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα κολλάζ με εικόνες με τον γιο και την κόρη του σε διαφορετικές ηλικίες και στιγμές τους.

Αρχικά, ο Άκης Πετρετζίκης ευχήθηκε σε όλους όσοι γιόρταζαν, σημειώνοντας μέσω της λεζάντας της ανάρτησής του: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες» και πρόσθεσε: «Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά πολύ παιχνίδι».

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Άκης Πετρετζίκης έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ. Ο γιος τους, Αχιλλέας γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2021, ενώ η κόρη τους, Ακυλίνα ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ιωάννα Μαρίνου
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