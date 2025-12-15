Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Γιατί να στενοχωρηθώ;
Στην τραγουδίστρια επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για 30 ημέρες
Σε δηλώσεις μετά την αφαίρεση του διπλώματός της λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν στενοχωρήθηκε με το πρόσφατο συμβάν.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο αλκοτέστ και καταγράφηκε ποσοστό 0,10 αλκοόλ, ενώ είχε προηγηθεί αρχική μέτρηση που έδειξε 0,15. Για τα δίκυκλα το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,10, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το υπερέβη, με συνέπεια την αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα και την επιβολή προστίμου ύψους 350 ευρώ.
Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, σχολίασε ότι δεν ενοχλήθηκε με την έκταση που πήρε το συμβάν: «Όχι δεν στενοχωρήθηκα, γιατί να στενοχωρηθώ ρε παιδιά; Δεν νομίζω ότι πήρε κάποια έκταση, είμαστε μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχω να πω κάτι και να σχολιάσω γι' αυτά τα πράγματα».
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναφέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, παρότι είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί, το επίπεδο αλκοόλ βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι ίδια για όλους.
Στο story που έκανε έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».
