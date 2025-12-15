Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά την αφαίρεση διπλώματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: Γιατί να στενοχωρηθώ;

αστυνομικοί σταμάτησαν την τραγουδίστρια για έλεγχο

σχολίασε ότι δεν ενοχλήθηκε με την έκταση που πήρε το συμβάν:

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναφέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, παρότι είχε καταναλώσει ένα ποτήρι κρασί, το επίπεδο αλκοόλ βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι ίδια για όλους.Στο story που έκανε έγραψε: «Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!».