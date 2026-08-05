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Ινδία: Καταδικάζει την επίθεση στο εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, διασώθηκαν και οι 13 Ινδοί ναυτικοί
Ινδία: Καταδικάζει την επίθεση στο εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, διασώθηκαν και οι 13 Ινδοί ναυτικοί
Νέο μήνυμα υπέρ της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας μετά τη βύθιση του MSV Faize Noore Oliya ανοιχτά της Υεμένης – Έκκληση για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων
Την έντονη καταδίκη της για την επίθεση στο ινδικής σημαίας εμπορικό πλοίο MSV Faize Noore Oliya, το οποίο βυθίστηκε στις 4 Αυγούστου στην Ερυθρά θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας με επίσημη ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με το Νέο Δελχί, και οι 13 Ινδοί υπήκοοι που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν με ασφάλεια. Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Υεμένης, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και συντονίζοντας τις ενέργειες για την προστασία του πληρώματος.
Η ινδική κυβέρνηση ευχαρίστησε επίσης τις αρχές της Υεμένης για τη συνδρομή τους στην επιχείρηση διάσωσης και στην υποστήριξη των ναυτικών.
Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας υπογραμμίζει ότι η συνέχιση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Όπως επισημαίνεται, η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας πρέπει να σταματήσει άμεσα, ενώ ζητείται η αποκατάσταση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου μέσω των θαλάσσιων οδών της περιοχής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Η παρέμβαση της Ινδίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία αυξάνουν τους κινδύνους για τα πληρώματα, διαταράσσουν τις θαλάσσιες μεταφορές και επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο.
Σύμφωνα με το Νέο Δελχί, και οι 13 Ινδοί υπήκοοι που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν με ασφάλεια. Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Υεμένης, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και συντονίζοντας τις ενέργειες για την προστασία του πληρώματος.
An Indian cargo ship, Faize Noore Oliya, sank after an explosive boat attack off Al-Hodeidah, Yemen. All 13 crew members were safely rescued. pic.twitter.com/h5RxkVeR9Q— Tushar Jadon (@charming_mutant) August 4, 2026
Η ινδική κυβέρνηση ευχαρίστησε επίσης τις αρχές της Υεμένης για τη συνδρομή τους στην επιχείρηση διάσωσης και στην υποστήριξη των ναυτικών.
Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας υπογραμμίζει ότι η συνέχιση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Όπως επισημαίνεται, η στοχοποίηση της εμπορικής ναυτιλίας πρέπει να σταματήσει άμεσα, ενώ ζητείται η αποκατάσταση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου μέσω των θαλάσσιων οδών της περιοχής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
صور للبحارة الذين أصيبوا ، جراء استهداف سفينتهم بزورق مفخخ من قبل ميليشيا #الحوثي .— هاني الصفيان (@H_alsufayan) August 4, 2026
سفينة الشحن المدنية الهندية التي تحمل أسم
"MSV FAIZE NOORE OLIYA 1451 "
كانت في طريقها إلى ميناء المخا ما أدى إلى أغراقها بشكل كامل ، بحسب بيان وزارة النقل اليمنية .
فيما نجحت قوات خفر… https://t.co/u4VRuWvU3f pic.twitter.com/eKSGnbnI65
Η παρέμβαση της Ινδίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία αυξάνουν τους κινδύνους για τα πληρώματα, διαταράσσουν τις θαλάσσιες μεταφορές και επιβαρύνουν το παγκόσμιο εμπόριο.
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