«Διαπίστωσα τάσεις συγκεντρωτισμού στο κόμμα Καρυστιανού», λέει ο πτέραρχος εν αποστρατεία Παπανικολάου για τις αποχωρήσεις στελεχών

Το είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους που κανείς δεν τους ξέρει», δήλωσε.



«Ευτυχώς, εγώ το διαπίστωσα νωρίς, όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τις αποχωρήσεις άλλων στελεχών. Αποφάσισα ότι αυτός δεν είναι ένας χώρος με τον οποίο θα μπορούσα εγώ να ασχοληθώ, αλλά και με τον τρόπο που λειτούργησε το σύστημα. Δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι στιγμής από θέσεις», σημείωσε.







Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν ο ίδιος είχε διαπιστώσει συγκεντρωτισμό:



«Σαφώς. Το είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους. Δεν τους ξέρει κανένας, ποιοι αποφασίζουν και τι γίνεται. Το είχα διαπιστώσει νωρίς. Σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, που είχα διάθεση να βοηθήσω, είδα ότι δεν υπήρχε η διάθεση να ακολουθήσουν και να συζητήσουν κάποιοι άνθρωποι, για να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα. Εξάλλου, πρόγραμμα δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Επιβεβαιώθηκα στην εκτίμησή μου. Επειδή δεν είχα καμία διάθεση να ασχοληθώ με τα οργανωτικά, ούτε να είμαι υποψήφιος, παρά μόνο να βοηθήσω σε αυτό το κίνημα, όπως το έλεγαν, αλλά δεν μπορεί να είναι με αυτή τη μορφή, αποφάσισα να φύγω. Δεν το μετανιώνω».