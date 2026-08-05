Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.
Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από το πώς φούντωσε η φωτιά στην κορυφή του Κιθαιρώνα
Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από το πώς φούντωσε η φωτιά στην κορυφή του Κιθαιρώνα
Στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα
Την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά στη δυτική Αττική αποτυπώνει βίντεο που κατέγραψε κάμερα που εγκατέστησε στην κορυφή του Κιθαιρώνα η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.)
Στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.
Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».
Πηγή βίντεο: Facebook «Κιθαιρώνας 1409μ. - Καιρικές συνθήκες»
Στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.
Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».
Πηγή βίντεο: Facebook «Κιθαιρώνας 1409μ. - Καιρικές συνθήκες»
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