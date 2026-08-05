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Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από το πώς φούντωσε η φωτιά στην κορυφή του Κιθαιρώνα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κιθαιρώνας Πόρτο Γερμενό

Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από το πώς φούντωσε η φωτιά στην κορυφή του Κιθαιρώνα

Στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα

Συγκλονιστικό timelapse βίντεο από το πώς φούντωσε η φωτιά στην κορυφή του Κιθαιρώνα
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Την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά στη δυτική Αττική αποτυπώνει βίντεο που κατέγραψε κάμερα που εγκατέστησε στην κορυφή του Κιθαιρώνα η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.)

Στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».



Πηγή βίντεο:  Facebook «Κιθαιρώνας 1409μ. - Καιρικές συνθήκες»
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