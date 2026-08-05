Βολουδάκη: Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό, να ενισχυθεί o ρόλος της Frontex
Βολουδάκη: Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό, να ενισχυθεί o ρόλος της Frontex
Υποστήριξε ότι διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών-μελών λειτουργούν ως παράγοντας προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών και τελικά επηρεάζουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης η υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβη Βολουδάκη, μια ημέρα μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για το μεταναστευτικό στη σκιά της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα.
Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, απαιτείται η δυνατότητα αναστολής της εξέτασης αιτήσεων ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων και η άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση του ρόλου της Frontex, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε επιχειρήσεις διάσωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Βολουδάκη υποστήριξε ότι διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών-μελών λειτουργούν ως παράγοντας προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών και τελικά επηρεάζουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η Ισπανία μία άλλη και τις συνέπειες να καλούνται να τις αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης τάχθηκε υπέρ της πολιτικής αυστηρής φύλαξης των συνόρων σημειώνοντας ότι αυτή είναι που ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019 και «έχει αποδώσει αποτελέσματα». «Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς ως χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019. Εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν, αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Τα σύνορά μας πρέπει να είναι φυλασσόμενα και η μετανάστευση να γίνεται με τρόπο νόμιμο».
Τέλος, υπογράμμισε ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να γίνεται μέσα από διακρατικές συμφωνίες και συγκεκριμένες διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία ασύλου σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, απαιτείται η δυνατότητα αναστολής της εξέτασης αιτήσεων ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων και η άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Παράλληλα, ζήτησε την ενίσχυση του ρόλου της Frontex, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή υπηρεσία δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε επιχειρήσεις διάσωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Βολουδάκη υποστήριξε ότι διαφορετικές πολιτικές μεταξύ των κρατών-μελών λειτουργούν ως παράγοντας προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών και τελικά επηρεάζουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Δεν μπορεί εμείς να εφαρμόζουμε μία πολιτική, η Ισπανία μία άλλη και τις συνέπειες να καλούνται να τις αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης τάχθηκε υπέρ της πολιτικής αυστηρής φύλαξης των συνόρων σημειώνοντας ότι αυτή είναι που ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019 και «έχει αποδώσει αποτελέσματα». «Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς ως χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019. Εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν, αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Τα σύνορά μας πρέπει να είναι φυλασσόμενα και η μετανάστευση να γίνεται με τρόπο νόμιμο».
Τέλος, υπογράμμισε ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να γίνεται μέσα από διακρατικές συμφωνίες και συγκεκριμένες διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ όσοι δικαιούνται διεθνή προστασία θα πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία ασύλου σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.
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