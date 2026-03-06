Γιώργος Αλκαίος: Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, έχω κάνει τον κύκλο που ήθελα

σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως υπήρξε μία περίοδος που επηρεάστηκε από τον αρνητισμό στα social media, όμως έχει αποφασίσει να κάνει αυτό που αρέσει στον ίδιο. Παράλληλα, μίλησε για τα «όχι» που έχει πει δίχως να τον επηρεάζει το οικονομικό κομμάτι, ενώ σχολίασε και τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision.

Ο τραγουδιστής, στη συνέχεια, πρόσθεσε σχετικά με το «Opa»: «Μόνο και μόνο ότι πήγαμε με μία ρούμπα ελληνική, με λίγο ευρωπαϊκό ύφος και πετύχαμε να είναι το τραγούδι των eurofans για πολλά χρόνια και πέρυσι μπήκε και στο "My big fat wedding 3" στους τίτλους αρχής, δείχνει ότι ήταν σωστή η επιλογή του τραγουδιού, από εμένα τουλάχιστον που πήγα με ελληνικό στίχο. Είχε πέσει η πρόταση για αγγλικό και δεν το συζήτησα ούτε για κλάσμα του δευτερολέπτου».

Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται όταν βλέπει την εικόνα του από τότε, είπε με χιούμορ: «Όταν βλέπω την εικόνα σκέφτομαι τι δίαιτα είχα κάνει. Δεν υπήρχε αυτό. Από την τηλεόραση τρώγεται, αλλά από κοντά δεν μου άρεσα εγώ, γιατί δεν ήμουν έτσι, αλλά εγώ ήθελα να έχω σωστή εικόνα».









Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αρχικά για την εμφάνισή του στη Eurovision το 2010: «Το έκανα όπως ήθελα. Ήταν μία συμμετοχή που μετά από χρόνια, ο κύριος που βλέπετε εκεί έκανε την προσπάθειά του για να φέρει με ένα ελληνικό τραγούδι μία θέση μέσα στη δεκάδα. Το πετύχαμε. Επιμένω στον ελληνικό στίχο για τη Eurovision, έχω θέμα. Δεν γίνεται χωρίς ελληνικά, δεν νομίζω ότι είναι σωστό» και έπειτα, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η γνώμη του για τον Ακύλα, απάντησε: «Τον Ακύλα τον είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι για τη Eurovision. Υπάρχει ένα θέμα με όλους όσους ασχολούνται με τη Eurovision. Δεν κάνουμε τραγούδι για να κάνουμε επιτυχία στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό».