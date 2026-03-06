Γιώργος Αλκαίος: Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, έχω κάνει τον κύκλο που ήθελα
Ζύγισα τα πράγματα και είδα ότι το να κάνεις αυτό που θέλεις και να μην μπαίνεις σε μονοπάτια που θέλουν άλλοι, είναι πιο πραγματικό, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την καριέρα του μίλησε ο Γιώργος Αλκαίος, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ότι πλέον δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, καθώς έχει κάνει τον κύκλο που ήθελε.
Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε πως υπήρξε μία περίοδος που επηρεάστηκε από τον αρνητισμό στα social media, όμως έχει αποφασίσει να κάνει αυτό που αρέσει στον ίδιο. Παράλληλα, μίλησε για τα «όχι» που έχει πει δίχως να τον επηρεάζει το οικονομικό κομμάτι, ενώ σχολίασε και τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision.
Όσον αφορά στην καριέρα του, ο Γιώργος Αλκαίος είπε αρχικά: «Έχω πάρει την απόφαση από πέρυσι -δεν ξέρω πώς μου ήρθε- και μπήκα σε μία κατάσταση του "δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν πλέον". Έχω κάνει τον κύκλο που ήθελα να κάνω και τώρα θα τραγουδήσω αυτά που μου αρέσουν. Πάντα τα έκανα όλα με τον δικό μου τρόπο, είχα ένα συγκεκριμένο πλάνο, κάθε χρόνο διαφορετικό. Γι' αυτό και η δισκογραφία μου περιέχει διαφορετικά είδη τραγουδιών. Δεν είμαι ένας ποπ καλλιτέχνης ή λαϊκός. Είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι σκεφτόμουν το έγραφα και στην πορεία το κυκλοφορούσα».
Έπειτα εξήγησε πως ο στίχος και η μουσική για εκείνον είναι τρόπος έκφρασείς και: «Αν δεν εκφραστώ μέσω αυτού, το έχασα όλο». Όπως δήλωσε, τα social media είχαν μπει με έναν τρόπο εμπόδιο σε αυτού του είδους έκφρασης: «Μπήκα σε μία κατάσταση και λέω ότι θα κάνω αυτό που νιώθω. Έπαθα μία παράκρουση με τα social, με την εποχή των social. Θεωρώ ότι λειτούργησε πολύ αρνητικά σε πολλά πράγματα και έχουν μείνει και κατάλοιπα τώρα. Κόσμος που μιλάει άσχημα, που διαφωνεί και θα εκφέρει γνώμη με τρόπο που είναι απαράδεκτος... Τώρα έχει μειωθεί αυτό, απλώς εκεί πέρα ζύγισα τα πράγματα και είδα ότι το να κάνεις αυτό που θέλεις και να μην μπαίνεις σε μονοπάτια που θέλουν άλλοι, είναι πιο πραγματικό».
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Αλκαίος μίλησε για την επιλογή του να απέχει από κάποια πράγματα, σημειώνοντας πως δεν τον ενδιέφερε το οικονομικό κομμάτι: «Το ότι δε βγαίνω σε σκηνές, δεν είναι ότι δεν έχω πρόταση για να βγω. Είναι ότι δε μπορώ να κάνω αυτό που έκανα τόσα χρόνια πριν και να μπω σε μια κατάσταση που τη βλέπω και είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είπα ψέματα μέσα από το ρεπερτόριο που έκανα. Το οικονομικό ήταν ένα πράγμα στη ζωή μου που δεν έδωσα καμία σημασία. Κι αυτό γιατί δεν είχα οικογένεια. Πιστεύω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να μπορώ να πω όχι σε προτάσεις. Αν είχα οικογένεια με παιδιά, με έξοδα, μπορεί να συμβιβαζόμουν, αλλά και πάλι δε θα ήμουν καλά. Ήμουν ανεξάρτητος. Έφυγα από το σπίτι μου 17 χρονών. Δεν ήμουν το παιδί που θα κάτσει στο σπίτι μέχρι τα 25. Έφυγα στα 17 και είπα ότι τώρα θα πορευτώ μόνος μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν έκανα επιτυχία, ήταν ότι θα πάω να αγοράσω αυτοκίνητο».
Ο τραγουδιστής ανέφερε ως παράδειγμα πως έχει απορρίψει δύο κομβικές συνεργασίες και εξήγησε πως η παύση που έκανε για εννέα χρόνια από επιλογή ήταν πολύ σωστή και την απόλαυσε.
Όσον αφορά στη Eurovision, σχολιάζοντας τον Ακύλα, ο Γιώργος Αλκαίος επισήμανε πως το τραγούδι του είναι σωστό για τη Eurovision.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2010, εκπροσωπώντας την Ελλάδα μαζί με τους Friends και το «Opa», καταλαμβάνοντας στον τελικό την 8η θέση με 140 βαθμούς, τόνισε πως έχει πολύ μεγάλη σημασία για εκείνον ο ελληνικός στίχος, σημειώνοντας πως η επιτυχία της δικής του συμμετοχής, δείχνει ότι έκανε ορθή επιλογή.
Δείτε το βίντεο
Ο Γιώργος Αλκαίος είπε αρχικά για την εμφάνισή του στη Eurovision το 2010: «Το έκανα όπως ήθελα. Ήταν μία συμμετοχή που μετά από χρόνια, ο κύριος που βλέπετε εκεί έκανε την προσπάθειά του για να φέρει με ένα ελληνικό τραγούδι μία θέση μέσα στη δεκάδα. Το πετύχαμε. Επιμένω στον ελληνικό στίχο για τη Eurovision, έχω θέμα. Δεν γίνεται χωρίς ελληνικά, δεν νομίζω ότι είναι σωστό» και έπειτα, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η γνώμη του για τον Ακύλα, απάντησε: «Τον Ακύλα τον είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι για τη Eurovision. Υπάρχει ένα θέμα με όλους όσους ασχολούνται με τη Eurovision. Δεν κάνουμε τραγούδι για να κάνουμε επιτυχία στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό».
Ο τραγουδιστής, στη συνέχεια, πρόσθεσε σχετικά με το «Opa»: «Μόνο και μόνο ότι πήγαμε με μία ρούμπα ελληνική, με λίγο ευρωπαϊκό ύφος και πετύχαμε να είναι το τραγούδι των eurofans για πολλά χρόνια και πέρυσι μπήκε και στο "My big fat wedding 3" στους τίτλους αρχής, δείχνει ότι ήταν σωστή η επιλογή του τραγουδιού, από εμένα τουλάχιστον που πήγα με ελληνικό στίχο. Είχε πέσει η πρόταση για αγγλικό και δεν το συζήτησα ούτε για κλάσμα του δευτερολέπτου».
Όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται όταν βλέπει την εικόνα του από τότε, είπε με χιούμορ: «Όταν βλέπω την εικόνα σκέφτομαι τι δίαιτα είχα κάνει. Δεν υπήρχε αυτό. Από την τηλεόραση τρώγεται, αλλά από κοντά δεν μου άρεσα εγώ, γιατί δεν ήμουν έτσι, αλλά εγώ ήθελα να έχω σωστή εικόνα».
