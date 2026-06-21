Το συγκινητικό «αντίο» της Τζένιφερ Ανιστον στον σκηνοθέτη των Friends: Για μένα υπήρξε πατρική φιγούρα
Το συγκινητικό «αντίο» της Τζένιφερ Ανιστον στον σκηνοθέτη των Friends: Για μένα υπήρξε πατρική φιγούρα
Ανησυχούσε για μένα, χαιρόταν με τις χαρές μου, με δίδαξε, με καθοδήγησε, έγραψε η σταρ του Χόλιγουντ για τον Τζέιμς Μπάροους
Με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram η Τζένιφερ Άνιστον είπε το δικό της «αντίο» στον Τζέιμς Μπάροους, που έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια.
Για την ηθοποιό, ο σκηνοθέτης των Friends αποτέλεσε μια πατρική φιγούρα. Την καθοδήγησε, της έμαθε πράγματα, τη φρόντισε, όπως έκανε και με τους υπόλοιπους συντελεστές της δημοφιλούς σειράς, τους οποίους εκείνος αποκαλούσε «παιδιά» του. Στο κείμενό της, η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε πως η αγάπη που δέχτηκε από τον Μπάροους αδυνατεί να χωρέσει σε μερικές σειρές.
«Το πιο δύσκολο σε αυτό το κείμενο είναι ότι πέρασες μια ολόκληρη ζωή κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν ότι αγαπιούνται, και τώρα μοιάζει αδύνατο να χωρέσει όλη αυτή η αγάπη σε λίγες παραγράφους. Μας αποκαλούσε ''παιδιά'' του — ''Πού είναι τα παιδιά;''. Για να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να κάνουν το αστείο να λειτουργήσει''. Καμία πίεση», έγραψε η Άνιστον, θυμούμενη τις στιγμές που μοιράστηκε μαζί του στα γυρίσματα των Friends.
«Τα δικά του υπέροχα παιδιά ήταν αρκετά γενναιόδωρα ώστε να τον μοιραστούν με όλους εμάς που σταθήκαμε τυχεροί να ζήσουμε τη μοναδική, σχεδόν μαγική παρουσία του. Για μένα υπήρξε πατρική φιγούρα. Πάντα με ρωτούσε πώς είμαι. Ανησυχούσε για μένα, χαιρόταν με τις χαρές μου, με δίδαξε, με καθοδήγησε και με κράτησε στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές. Μας κακομάθαινε απίστευτα», συνέχισε η ηθοποιός.
«Πάνω απ’ όλα, μας έμαθε —εμάς, τα ''παιδιά''— πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Να στηρίζουμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι κι αν συμβεί. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Μου λείπει η φωνή σου. Μου λείπει το γέλιο σου. Μου λείπει η ευφυΐα σου. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω κάποιος να ρωτάει: ''Πού είναι τα παιδιά;''», ανέφερε κλείνοντας το κείμενό της.
Ακολουθεί η ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον
Για την ηθοποιό, ο σκηνοθέτης των Friends αποτέλεσε μια πατρική φιγούρα. Την καθοδήγησε, της έμαθε πράγματα, τη φρόντισε, όπως έκανε και με τους υπόλοιπους συντελεστές της δημοφιλούς σειράς, τους οποίους εκείνος αποκαλούσε «παιδιά» του. Στο κείμενό της, η σταρ του Χόλιγουντ τόνισε πως η αγάπη που δέχτηκε από τον Μπάροους αδυνατεί να χωρέσει σε μερικές σειρές.
«Το πιο δύσκολο σε αυτό το κείμενο είναι ότι πέρασες μια ολόκληρη ζωή κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν ότι αγαπιούνται, και τώρα μοιάζει αδύνατο να χωρέσει όλη αυτή η αγάπη σε λίγες παραγράφους. Μας αποκαλούσε ''παιδιά'' του — ''Πού είναι τα παιδιά;''. Για να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να κάνουν το αστείο να λειτουργήσει''. Καμία πίεση», έγραψε η Άνιστον, θυμούμενη τις στιγμές που μοιράστηκε μαζί του στα γυρίσματα των Friends.
«Τα δικά του υπέροχα παιδιά ήταν αρκετά γενναιόδωρα ώστε να τον μοιραστούν με όλους εμάς που σταθήκαμε τυχεροί να ζήσουμε τη μοναδική, σχεδόν μαγική παρουσία του. Για μένα υπήρξε πατρική φιγούρα. Πάντα με ρωτούσε πώς είμαι. Ανησυχούσε για μένα, χαιρόταν με τις χαρές μου, με δίδαξε, με καθοδήγησε και με κράτησε στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές. Μας κακομάθαινε απίστευτα», συνέχισε η ηθοποιός.
«Πάνω απ’ όλα, μας έμαθε —εμάς, τα ''παιδιά''— πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Να στηρίζουμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι κι αν συμβεί. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Μου λείπει η φωνή σου. Μου λείπει το γέλιο σου. Μου λείπει η ευφυΐα σου. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω κάποιος να ρωτάει: ''Πού είναι τα παιδιά;''», ανέφερε κλείνοντας το κείμενό της.
Ακολουθεί η ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον
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