Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, η Αίγυπτος έτοιμη να δώσει βοήθεια για τις πυρκαγιές
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Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι Αίγυπτος Κυριάκος Μητσοτάκης Τηλεφωνική επικοινωνία Φωτιές

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, η Αίγυπτος έτοιμη να δώσει βοήθεια για τις πυρκαγιές

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, η Αίγυπτος έτοιμη να δώσει βοήθεια για τις πυρκαγιές
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Αλ Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.
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