Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, η Αίγυπτος έτοιμη να δώσει βοήθεια για τις πυρκαγιές
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι, η Αίγυπτος έτοιμη να δώσει βοήθεια για τις πυρκαγιές
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Αλ Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Αλ Σίσι εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές, δηλώνοντας πώς η χώρα του είναι διατεθειμένη να προσφέρει βοήθεια αν χρειαστεί.
Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τη στήριξή του και την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει.
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