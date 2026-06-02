Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν, έχω σερβίρει τους Ρέππα - Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα





Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία με τη Μαρινέλλα, την οποία συνήθιζε να σερβίρει όσο εργαζόταν στο συγκεκριμένο μαγαζί: « Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα "σας παρακαλώ καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;". Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε πολλή αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω ».

Την εποχή που ήταν φοιτητής και παράλληλα εργαζόταν ως σερβιτόρος θυμήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης , αναφέροντας ότι είχε συναντήσει σε συγκεκριμένο μπαρ που δούλευε πολλούς καλλιτέχνες, όπως τη Μαρινέλλα και τους Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο που σπούδαζε στη δραματική σχολή. Όπως εξήγησε, δούλεψε για περίπου δύο χρόνια σε ένα γνωστό μπαρ - εστιατόριο της εποχής, με τον ίδιο να περιγράφει στιγμές και ανθρώπους που ξεχώρισε.Όπως είπε αρχικά: «Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει τους Ρέππα Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα. Όλους τους καλλιτέχνες. Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, νομίζω ότι τραγουδούσε στο Rex. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της».