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«Τριάρα» με 11 αλλαγές για την ΤΣΣΚΑ 1948 πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για το Conference League
«Τριάρα» με 11 αλλαγές για την ΤΣΣΚΑ 1948 πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για το Conference League
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού νίκησε 3-1 την Λοκομοτίβ στο ντέρμπι της Σόφιας και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη ρεβάνς για τον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League
Ο Παναθηναϊκός θα δώσει έναν τελικό στο «Βασίλ Λέφσκι» την ερχόμενη Τρίτη στις 20:30 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, έναν αντίπαλο που βρίσκεται σ' εξαιρετική κατάσταση στην παρούσα φάση.
Η αντίπαλος του τριφυλλιού απέδειξε ότι είναι σε φόρμα. Μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τη Σπαρτάκ Βάρνα, έχει τρεις σερί νίκες. Επικράτηση της Μπότεφ Βράτσα, της Άρντα και σήμερα νίκησε 3-1 εκτός έδρας και τη Λοκομοτίβ Σόφιας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Έχει πλέον 10 βαθμούς, ενώ στους 12 πρώτη είναι η πρωταθλήτρια Λέφσκι.
Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ 1948 Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, τρεις μέρες πριν τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό ξεκούρασε όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο ΟΑΚΑ! Έκανε 11 αλλαγές, ωστόσο, η ομάδα του δεν επηρεάστηκε κι έδειξε ότι είναι καλά δουλεμένη.
Σε σχέση με το ματς της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, δεν έπαιξαν καθόλου ο σκόρερ Ρούσεφ, που είχε και το τετ α τετ, στο οποίο τον νίκησε ο Πένια, ο τερματοφύλακας Μαρίνοφ, οι ακραίοι αμυντικοί Μεντίνα, Γκάσεβιτς, οι στόπερ Ντβάλι, Χόφμαν και οι μέσοι Ζαμζεμί, Κουέγιαρ!
Αυτό δεν επηρέασε την ΤΣΣΚΑ 1948. Πήγε συντηρητικά στο ημίχρονο, όπου δεν υπήρχε σκορ, αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές κι έφτασε στη νίκη.
Στο 53' ο Φράνκο από ασίστ του Βιτάνοφ έκανε το 1-0. Ο Αλεξαντρόφ έκανε τέσσερις αλλαγές με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού και ο Μασιέλ, ένας από τους βασικούς που μπήκαν, σημείωσε δύο γκολ. Στο 73' πέτυχε το 0-2, ο Ντέλεφ μείωσε για τη Λοκομοτίβ Σόφιας στο 77', αλλά και πάλι ο Μασιέλ στο 87' σκόραρε για το 1-3, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του.
ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταν Αλεξαντρόφ): Μπόζεφ, Γκρίβιτς, Παρκομένκο, Μπεναμάρ (60' Κονσ. Ίλιεφ), Σολτάνι, Βιτάνοφ, Κρεμπς (82' Μάγερ), Μαρτίνεθ (60' Ρούσεφ), Τσόνεφ (60' Μασιέλ), Φράνκο, Ντιαλό (60' Ατ. Ίλιεφ).
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η αντίπαλος του τριφυλλιού απέδειξε ότι είναι σε φόρμα. Μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τη Σπαρτάκ Βάρνα, έχει τρεις σερί νίκες. Επικράτηση της Μπότεφ Βράτσα, της Άρντα και σήμερα νίκησε 3-1 εκτός έδρας και τη Λοκομοτίβ Σόφιας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Έχει πλέον 10 βαθμούς, ενώ στους 12 πρώτη είναι η πρωταθλήτρια Λέφσκι.
Ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ 1948 Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, τρεις μέρες πριν τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό ξεκούρασε όλους τους παίκτες που έπαιξαν στο ΟΑΚΑ! Έκανε 11 αλλαγές, ωστόσο, η ομάδα του δεν επηρεάστηκε κι έδειξε ότι είναι καλά δουλεμένη.
Σε σχέση με το ματς της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, λοιπόν, δεν έπαιξαν καθόλου ο σκόρερ Ρούσεφ, που είχε και το τετ α τετ, στο οποίο τον νίκησε ο Πένια, ο τερματοφύλακας Μαρίνοφ, οι ακραίοι αμυντικοί Μεντίνα, Γκάσεβιτς, οι στόπερ Ντβάλι, Χόφμαν και οι μέσοι Ζαμζεμί, Κουέγιαρ!
Αυτό δεν επηρέασε την ΤΣΣΚΑ 1948. Πήγε συντηρητικά στο ημίχρονο, όπου δεν υπήρχε σκορ, αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές κι έφτασε στη νίκη.
Στο 53' ο Φράνκο από ασίστ του Βιτάνοφ έκανε το 1-0. Ο Αλεξαντρόφ έκανε τέσσερις αλλαγές με τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού και ο Μασιέλ, ένας από τους βασικούς που μπήκαν, σημείωσε δύο γκολ. Στο 73' πέτυχε το 0-2, ο Ντέλεφ μείωσε για τη Λοκομοτίβ Σόφιας στο 77', αλλά και πάλι ο Μασιέλ στο 87' σκόραρε για το 1-3, σφραγίζοντας τη νίκη της ομάδας του.
ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταν Αλεξαντρόφ): Μπόζεφ, Γκρίβιτς, Παρκομένκο, Μπεναμάρ (60' Κονσ. Ίλιεφ), Σολτάνι, Βιτάνοφ, Κρεμπς (82' Μάγερ), Μαρτίνεθ (60' Ρούσεφ), Τσόνεφ (60' Μασιέλ), Φράνκο, Ντιαλό (60' Ατ. Ίλιεφ).
Πηγή:www.gazzetta.gr
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