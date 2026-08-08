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Συνελήφθη 24χρονος για ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κλείδωσε σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Αστυνομία Χανιά

Συνελήφθη 24χρονος για ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κλείδωσε σε σπίτι

Οι φωνές της ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια φαίνεται πως κινητοποίησαν περίοικους και γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ

Συνελήφθη 24χρονος για ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 17χρονη κατήγγειλε ότι την κλείδωσε σε σπίτι
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Στη σύλληψη ενός 24χρονου Παλαιστίνιου προχώρησε η ΕΛΑΣ στο κέντρο της πόλης των Χανίων, στο πλαίσιο καταγγελίας για ενδοοικογενειακή βία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, 17χρονη βουλγαρικής καταγωγής κατήγγειλε ότι ο 24χρονος, με τον οποίο φέρεται να είχαν στο παρελθόν σχέση, την κλείδωσε μέσα σε κατοικία. Οι φωνές της ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια φαίνεται πως κινητοποίησαν περίοικους και γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ανήλικη οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου έδωσε κατάθεση.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.
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