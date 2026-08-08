Συνελήφθη ανήλικος μαθητής στη Φλόριντα: Σχεδίαζε ληστεία με φίλο του, βρέθηκαν αυτοσχέδια όπλα και εκρηκτικοί μηχανισμοί στο δωμάτιό του

«Είχε εμμονή με άτομα που είχαν διαπράξει μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία»

«Ο Τζούλιαν δεν σκέφτηκε ποτέ καν να βλάψει κανέναν»

Ο Χάρντγουικ ανέφερε ότι ο Ντέιβις και ο φίλος του είχαν σχεδιάσει να ληστέψουν κάποιον ονόματι CJ, αν και οι ερευνητές δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν για ποιον ακριβώς πρόκειται. Με βάση αυτά τα στοιχεία, καθώς και τις αναζητήσεις που είχε κάνει ο Ντέιβις στο διαδίκτυο, ο Χάρντγουικ δήλωσε ότι υπήρχε «μια πολύ ευρύτερη εικόνα από μια απλή ληστεία εναντίον αυτού του ατόμου. Ο Ντέιβις χρησιμοποιούσε τις συσκευές του στο σπίτι του για να κάνει έρευνα.», τόνισε ο Χάρντγουικ. «Έτσι, στην πραγματικότητα περνούσε πολύ χρόνο εκεί, μελετώντας αυτές τις υποθέσεις που έκαναν μεγάλο θόρυβο. Και είναι κάτι που πραγματικά ήθελε να μιμηθεί», πρόσθεσε.Ο Ντέιβις παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Σεντ Τζονς με, ανέφερε ο σερίφης. Ο 14χρονος υποστηρίζει ότι είναι αθώος για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, ενώ αναμένεται να παραπεμφθεί εκ νέου στο δικαστήριο για τον επόμενο μήνα.Η δικηγόρος του Ντέιβις, Τζιλ Μπάργκερ, εξέφρασε στο Fox News Digital την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο Ντέιβις είχε περάσει τέσσερις μήνες «» στη φυλακή. Έχει γίνει φοβισμένος και καταθλιπτικός, ενώ κατηγόρησε την πολιτεία ότι δεν του παρέχει «τους πόρους που χρειάζεται». Παράλληλα, η Μπάργκερ επέκρινε το γραφείο του σερίφη για τη».», σημείωσε η Μπάργκερ, ενώ πρόσθεσε πως «η αστυνομία ήταν απερίσκεπτη και σκληρή που υποστήριξε ότι απέτρεψε ένα συμβάν με μαζικές απώλειες. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό. Ούτε γραπτά του Τζούλιαν, ούτε απειλές, τίποτα».Ο φίλος του Ντέιβις, με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα σχετικά με την υποτιθέμενη ληστεία, πέρασε 21 ημέρες στο Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων της Φλόριντα πριν αφεθεί ελεύθερος, ανέφερε ο σερίφης.. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Σεντ Τζονς, Πολ Αμπατινότσι, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ άμεση απειλή για το Γυμνάσιο Switzerland Point.