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Συνελήφθη ανήλικος μαθητής στη Φλόριντα: Σχεδίαζε ληστεία με φίλο του, βρέθηκαν αυτοσχέδια όπλα και εκρηκτικοί μηχανισμοί στο δωμάτιό του
Συνελήφθη ανήλικος μαθητής στη Φλόριντα: Σχεδίαζε ληστεία με φίλο του, βρέθηκαν αυτοσχέδια όπλα και εκρηκτικοί μηχανισμοί στο δωμάτιό του
«Αποτρέψαμε μια τραγωδία», υποστηρίζει ο σερίφης - «Είχε εμμονή με άτομα που είχαν διαπράξει μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία» - Επικοινωνούσαν μέσω Telegram και συζητούσαν για να «κρατήσουν κάποιον όμηρο υπό την απειλή όπλου» για να τον ληστέψουν
Ένας μαθητής γυμνασίου της Φλόριντα συνελήφθη με κατηγορίες ενήλικα νωρίτερα φέτος, καθώς φέρεται να κατασκεύασε μόνος του αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ σχεδίαζε ληστεία με έναν φίλο του, όπως ανέφεραν οι αρχές αυτή την εβδομάδα.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναφορά σύλληψης, έρευνα για τον 14χρονο Τζούλιαν Ντέιβις και τον 13χρονο φίλο του, Τσαρλς Ουίλιαμς, ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, όταν οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας Σεντ Τζονς έλαβαν μια πληροφορία ότι τα αγόρια αντάλλασσαν μηνύματα στο Telegram σχετικά με το να «κρατήσουν κάποιον όμηρο υπό την απειλή όπλου» για να τον ληστέψουν.
Μεταξύ 27 και 30 Απριλίου, βοηθοί του σερίφη και ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν πολλαπλές έρευνες στο σπίτι του Ντέιβις, όπου εντόπισαν τρία αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, ύποπτα συστατικά εκρηκτικών και αυτοσχέδιες χειροπέδες. Επιπλέον, βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιγράφουν την κατασκευή όπλων και ένα σχέδιο που φαίνεται να απεικονίζει ένα κοκτέιλ Μολότοφ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το γραφείο του σερίφη.
Οι έρευνες αποκάλυψαν, επίσης, ένα τακτικό γιλέκο με «σχέδια υπέρ της λευκής υπεροχής» και ένα αντίγραφο του μανιφέστου του Μπρέντον Τάρραντ, ενός υποστηρικτή της λευκής υπεροχής ο οποίος, το 2019, πραγματοποίησε μαζικές δολοφονίες σε δύο τζαμιά στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, σκοτώνοντας 51 άτομα. Άλλα ανησυχητικά αντικείμενα που βρέθηκαν από τις Aρχές στο σπίτι του Ντέιβις περιλάμβαναν ένα εγχειρίδιο αυτοσχέδιων πυρομαχικών του Στρατού των ΗΠΑ και ένα αντίγραφο του «The Anarchist Cookbook», ενός βιβλίου του 1971 που περιέχει οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών, όπλων και παράνομων ναρκωτικών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναφορά σύλληψης, έρευνα για τον 14χρονο Τζούλιαν Ντέιβις και τον 13χρονο φίλο του, Τσαρλς Ουίλιαμς, ξεκίνησε στις 27 Απριλίου, όταν οι βοηθοί του σερίφη της κομητείας Σεντ Τζονς έλαβαν μια πληροφορία ότι τα αγόρια αντάλλασσαν μηνύματα στο Telegram σχετικά με το να «κρατήσουν κάποιον όμηρο υπό την απειλή όπλου» για να τον ληστέψουν.
Ο Ντέιβις συνελήφθη στις 30 Απριλίου και κατηγορείται ως ενήλικας για πολλαπλά αδικήματα σχετικά με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά. Τόσο ο Ντέιβις όσο και ο 13χρονος φίλος του κατηγορήθηκαν για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ληστείας με πυροβόλο όπλο. Ωστόσο, ο φίλος του δεν κατηγορήθηκε ως ενήλικας.
𝐅𝐎𝐑𝐓𝐈𝐅𝐘𝐅𝐋 𝐓𝐈𝐏 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐒 𝐓𝐎 𝐀𝐑𝐑𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝐓𝐖𝐎 𝐉𝐔𝐕𝐄𝐍𝐈𝐋𝐄𝐒; 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐑𝐄𝐀𝐑𝐌𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐎𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐃𝐄𝐕𝐈𝐂𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐕𝐄𝐑𝐄𝐃 𝐃𝐔𝐑𝐈𝐍𝐆 𝐉𝐎𝐈𝐍𝐓 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐁𝐘 𝐒𝐉𝐒𝐎 𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐓𝐅— St. Johns County Sheriff's Office (@TeamSJSO) August 7, 2026
The St. Johns… pic.twitter.com/Hwj8ztSLJV
Μεταξύ 27 και 30 Απριλίου, βοηθοί του σερίφη και ομοσπονδιακοί πράκτορες πραγματοποίησαν πολλαπλές έρευνες στο σπίτι του Ντέιβις, όπου εντόπισαν τρία αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, ύποπτα συστατικά εκρηκτικών και αυτοσχέδιες χειροπέδες. Επιπλέον, βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιγράφουν την κατασκευή όπλων και ένα σχέδιο που φαίνεται να απεικονίζει ένα κοκτέιλ Μολότοφ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το γραφείο του σερίφη.
Οι έρευνες αποκάλυψαν, επίσης, ένα τακτικό γιλέκο με «σχέδια υπέρ της λευκής υπεροχής» και ένα αντίγραφο του μανιφέστου του Μπρέντον Τάρραντ, ενός υποστηρικτή της λευκής υπεροχής ο οποίος, το 2019, πραγματοποίησε μαζικές δολοφονίες σε δύο τζαμιά στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας, σκοτώνοντας 51 άτομα. Άλλα ανησυχητικά αντικείμενα που βρέθηκαν από τις Aρχές στο σπίτι του Ντέιβις περιλάμβαναν ένα εγχειρίδιο αυτοσχέδιων πυρομαχικών του Στρατού των ΗΠΑ και ένα αντίγραφο του «The Anarchist Cookbook», ενός βιβλίου του 1971 που περιέχει οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών, όπλων και παράνομων ναρκωτικών.
«Είχε εμμονή με άτομα που είχαν διαπράξει μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία»Ο Χάρντγουικ ανέφερε ότι ο Ντέιβις και ο φίλος του είχαν σχεδιάσει να ληστέψουν κάποιον ονόματι CJ, αν και οι ερευνητές δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν για ποιον ακριβώς πρόκειται. Με βάση αυτά τα στοιχεία, καθώς και τις αναζητήσεις που είχε κάνει ο Ντέιβις στο διαδίκτυο, ο Χάρντγουικ δήλωσε ότι υπήρχε «μια πολύ ευρύτερη εικόνα από μια απλή ληστεία εναντίον αυτού του ατόμου. Ο Ντέιβις χρησιμοποιούσε τις συσκευές του στο σπίτι του για να κάνει έρευνα. Είχε μια εμμονή με άτομα που είχαν διαπράξει αυτές τις μαζικές επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία, άτομα που είχαν εισβάλει και είχαν διαπράξει αυτές τις μαζικές επιθέσεις με μαχαίρια», τόνισε ο Χάρντγουικ. «Έτσι, στην πραγματικότητα περνούσε πολύ χρόνο εκεί, μελετώντας αυτές τις υποθέσεις που έκαναν μεγάλο θόρυβο. Και είναι κάτι που πραγματικά ήθελε να μιμηθεί», πρόσθεσε.
Ο Ντέιβις παραμένει υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Σεντ Τζονς με εγγύηση 240.000 δολαρίων, ανέφερε ο σερίφης. Ο 14χρονος υποστηρίζει ότι είναι αθώος για τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, ενώ αναμένεται να παραπεμφθεί εκ νέου στο δικαστήριο για τον επόμενο μήνα.
«Ο Τζούλιαν δεν σκέφτηκε ποτέ καν να βλάψει κανέναν»Η δικηγόρος του Ντέιβις, Τζιλ Μπάργκερ, εξέφρασε στο Fox News Digital την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο Ντέιβις είχε περάσει τέσσερις μήνες «σε ένα άδειο κελί» στη φυλακή. Έχει γίνει φοβισμένος και καταθλιπτικός, ενώ κατηγόρησε την πολιτεία ότι δεν του παρέχει «τους πόρους που χρειάζεται». Παράλληλα, η Μπάργκερ επέκρινε το γραφείο του σερίφη για τη δημόσια ανακοίνωση των κατηγοριών, χαρακτηρίζοντάς την ως απόπειρα «επιρροής των ενόρκων πριν από τη δίκη».
«Ο Τζούλιαν δεν σκέφτηκε ποτέ καν να βλάψει κανέναν», σημείωσε η Μπάργκερ, ενώ πρόσθεσε πως «η αστυνομία ήταν απερίσκεπτη και σκληρή που υποστήριξε ότι απέτρεψε ένα συμβάν με μαζικές απώλειες. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτό. Ούτε γραπτά του Τζούλιαν, ούτε απειλές, τίποτα».
Ο φίλος του Ντέιβις, με τον οποίο αντάλλασσε μηνύματα σχετικά με την υποτιθέμενη ληστεία, πέρασε 21 ημέρες στο Τμήμα Δικαιοσύνης Ανηλίκων της Φλόριντα πριν αφεθεί ελεύθερος, ανέφερε ο σερίφης. Σε κανέναν από τους δύο μαθητές δεν θα επιτραπεί η επιστροφή στο σχολείο τους. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της Σχολικής Περιφέρειας της Κομητείας Σεντ Τζονς, Πολ Αμπατινότσι, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ άμεση απειλή για το Γυμνάσιο Switzerland Point.
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