Ρωμανός: Στα 96 ευρώ/MWh η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, από τις φθηνότερες στην ΕΕ
Ρωμανός: Στα 96 ευρώ/MWh η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, από τις φθηνότερες στην ΕΕ
Ανάρτηση του διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού
Στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.
Συγκεκριμένα σημειώνει:
«€96 η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ - ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα €162-166.
Χαμηλότερη η τιμή στην Ελλάδα και για όλο τον μήνα μέχρι τώρα (μ.ό. Αυγούστου).
Αυτό συμβαίνει λόγω των ΑΠΕ που έχουμε - η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ σήμερα είναι η 2η μεγαλύτερη από ποτέ.
Όσο κάποιοι συνεχίζουν τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τα fake news, τόσο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζουν να αλλάζουν την Ελλάδα και να παλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Έκαστος στο "είδος" του!».
Συγκεκριμένα σημειώνει:
«€96 η MWh σήμερα στη χώρα μας - από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ - ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα €162-166.
Χαμηλότερη η τιμή στην Ελλάδα και για όλο τον μήνα μέχρι τώρα (μ.ό. Αυγούστου).
Αυτό συμβαίνει λόγω των ΑΠΕ που έχουμε - η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ σήμερα είναι η 2η μεγαλύτερη από ποτέ.
Όσο κάποιοι συνεχίζουν τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τα fake news, τόσο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζουν να αλλάζουν την Ελλάδα και να παλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Έκαστος στο "είδος" του!».
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