Ανησυχία για την Αριάνα Γκράντε, η οικογένειά της φοβάται ότι δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση
Οι οικείοι της Γκράντε ανησυχούν για την πίεση που αντιμετωπίζει - Η Σίνθια Ερίβο βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της
Η ανησυχία για την κατάσταση της Αριάνα Γκράντε εντείνεται, καθώς σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της, η πίεση από την προώθηση του «Wicked: For Good» και το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική της υγεία.
Πρόσωπο από το περιβάλλον της ανέφερε στην Daily Mail: «Δεν χειρίστηκε καλά την περιοδεία προώθησης. Την επηρέασε πολύ, από το περιστατικό στο κόκκινο χαλί μέχρι όσα έλεγαν για εκείνη στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι πολύ ευάλωτη και τα σχόλια για το πόσο αδύνατη είναι την αναστάτωσαν ιδιαίτερα» και πρόσθεσε: «δεν είναι σε υγιή κατάσταση και το ξέρει. Το γνωρίζουν όλοι γύρω της. Το άγχος της έχει εκτοξευθεί. Καταπόνησε υπερβολικά τον εαυτό της και αυτό φάνηκε πολύ γρήγορα».
Το περιστατικό στη Σιγκαπούρη, όπου άντρας έτρεξε κατά πάνω της στο κόκκινο χαλί, φέρεται να ενεργοποίησε ξανά το μετατραυματικό στρες που αντιμετωπίζει από τη βομβιστική επίθεση στο Μάντσεστερ το 2017.
Σημαντικό ρόλο στη στήριξή της έχει η Σίνθια Ερίβο, με πηγή να σημειώνει: «Η Αριάνα έχει στηριχτεί πάρα πολύ στη Σίνθια. Της μιλά πολλές φορές τη μέρα, την προσέχει και τη βοηθά περισσότερο από ποτέ. Έχει αναλάβει σχεδόν μητρικό ρόλο, σίγουρα σαν μεγάλη αδελφή. Η Σίνθια τη βοηθά να περάσει αυτή τη δύσκολη φάση». Κάποιος άλλος από το κοντινό της περιβάλλον πρόσθεσε ότι η Ερίβο είναι έτοιμη να καλύψει ακόμη και τις προωθητικές υποχρεώσεις της ταινίας, αν χρειαστεί: «Αν η Αριάνα χρειαστεί διάλειμμα, η Σίνθια είναι έτοιμη να αναλάβει όλες τις συνεντεύξεις για να την προστατεύσει».
Παρά τις δυσκολίες, η Γκράντε εξασφάλισε δεύτερη συνεχόμενη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο της ως Γκλίντα, λέγοντας: «Είναι το ίδιο συναρπαστικό και εντελώς απρόσμενο. Δεν περιμένεις κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να συμβεί δύο φορές για τον ίδιο ρόλο. Είμαι πραγματικά συγκινημένη».
Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η σταρ εξετάζει σοβαρά να περιορίσει ή και να διακόψει για μεγάλο διάστημα τις περιοδείες της, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να επιλέξει μια πιο σταθερή μουσική παρουσία, όπως μια μόνιμη παραγωγή στο Λας Βέγκας.
