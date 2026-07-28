Χρηματιστήριο: Στους αγοραστές τα ηνία για τρίτη μέρα – Σε νέες κορυφές οι τράπεζες

Μειώθηκε περαιτέρω η διαφορά από τα υψηλά έτους - Νέα πολυετή ρεκόρ για Εθνική και Πειραιώς - Ισχυρές πιέσεις στην Aktor μετά την εισαγωγή των μετοχών από την ΑΜΚ