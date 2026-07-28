Χρηματιστήριο: Στους αγοραστές τα ηνία για τρίτη μέρα – Σε νέες κορυφές οι τράπεζες
Χρηματιστήριο: Στους αγοραστές τα ηνία για τρίτη μέρα – Σε νέες κορυφές οι τράπεζες
Μειώθηκε περαιτέρω η διαφορά από τα υψηλά έτους - Νέα πολυετή ρεκόρ για Εθνική και Πειραιώς - Ισχυρές πιέσεις στην Aktor μετά την εισαγωγή των μετοχών από την ΑΜΚ
Σε θετική ρότα διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, παρουσιάζοντας ωστόσο σημάδια κόπωσης. Με αυτό τον τρόπο ο Γενικός Δείκτης «ψαλίδισε» κι άλλο την απόσταση από τα υψηλά έτους των 2.560 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (28/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,34 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 21 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.510,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.531,76 μονάδες. Κέρδη +2,5% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +18,88% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, η Aktor δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, στον απόηχο της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ, και υποχώρησε κάτω από τα 10 ευρώ. Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, η Viohalco, η Cenergy και η Motor Oil. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες επέμειναν ανοδικά λίγα 24ωρα πριν ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη, με την Εθνική και την Πειραιώς να κλείνουν σε νέο υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015) και 5ετίας (Μάρτιος 2021), αντίστοιχα. Αξιόλογα κέρδη σημείωσαν επίσης η Metlen και η Coca-Cola HBC.
«Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία μας, ύψους 950 εκατ. ευρώ, μας καθιστά έναν από τους πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στη Euronext Athens.
Σε τροχιά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων μπαίνει η εγχώρια αγορά. Τις επιδόσεις τους για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 δημοσιεύει η ElvalHalcor, μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών. Την Τετάρτη (29/7) ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property, την Πέμπτη (30/7) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική, ενώ την Παρασκευή (31/7) ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο των ανακοινώσεων η Alpha Bank, η MIG και η Mermeren Kombinat.
Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 4 Αυγούστου ανακοινώνουν αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου, η Cenergy και η Παπουτσάνης, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY, την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank και την Παρασκευή (7/8) η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (28/7) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,34 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 21 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.510,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.531,76 μονάδες. Κέρδη +2,5% σημειώνει το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +18,88% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, η Aktor δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, στον απόηχο της εισαγωγής των νέων μετοχών που προέκυψαν από την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ, και υποχώρησε κάτω από τα 10 ευρώ. Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, η Viohalco, η Cenergy και η Motor Oil. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες επέμειναν ανοδικά λίγα 24ωρα πριν ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη, με την Εθνική και την Πειραιώς να κλείνουν σε νέο υψηλό 11ετίας (Νοέμβριος 2015) και 5ετίας (Μάρτιος 2021), αντίστοιχα. Αξιόλογα κέρδη σημείωσαν επίσης η Metlen και η Coca-Cola HBC.
Στο επίκεντρο η Aktor και τα εταιρικά αποτελέσματαΞεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση των 57,77 εκατ. νέων μετοχών της Aktor, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Aktor ολοκλήρωσε την έκδοση του ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior unsecured) ύψους 300 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε 7,875%. Σύμφωνα με πληροφορίες της Eurobank Equities, οι προσφορές έφτασαν τα 540 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας κάλυψη περίπου 1,8 φορές, με την εκκαθάριση να έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου.
«Η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος στην ιστορία μας, ύψους 950 εκατ. ευρώ, μας καθιστά έναν από τους πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στη Euronext Athens.
Σε τροχιά ανακοινώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων μπαίνει η εγχώρια αγορά. Τις επιδόσεις τους για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026 δημοσιεύει η ElvalHalcor, μετά τη λήξη των σημερινών συναλλαγών. Την Τετάρτη (29/7) ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ και η Noval Property, την Πέμπτη (30/7) σειρά έχουν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Titan, η Optima bank, η Euronext Athens και η Μοτοδυναμική, ενώ την Παρασκευή (31/7) ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο των ανακοινώσεων η Alpha Bank, η MIG και η Mermeren Kombinat.
Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 4 Αυγούστου ανακοινώνουν αποτελέσματα η Τράπεζα Κύπρου, η Cenergy και η Παπουτσάνης, την Τετάρτη (5/8) η ΔΕΗ, η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY, την Πέμπτη (6/8) η Metlen και η CrediaBank και την Παρασκευή (7/8) η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.
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