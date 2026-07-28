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Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2026
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Παιδείας Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αποτελέσματα

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2026

Για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική - Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.862 υποψήφιοι και οι επιτυχόντες είναι 9.036

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2026
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Ανακοινώνονται από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) περιόδου 2026Α, για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική για τα επίπεδα:

Α) Α1+Α2 (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση

Β) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,

Γ) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση,
που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαΐου 2026.

Στις Εξετάσεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 9.862 υποψήφιοι. Οι επιτυχόντες είναι 9.036.

Αναλυτικά παρατίθενται παρακάτω τα Στατιστικά Αποτελέσματα των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου των ετών 2024, 2025 και 2026, ως ακολούθως:
Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2026
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ΕΔΩ.

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα αποτελέσματά τους, κάνοντας χρήση του κωδικού υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών χαρακτήρων των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας).

Οι επιτυχόντες, ή οι κηδεμόνες τους σε περίπτωση ανηλίκων, μετά την έκδοση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής  τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και  ταυτότητα.

Μέχρι  την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής  τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.
Βασιλική Χρυσοστομίδου

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