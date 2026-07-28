Νεκρά μωρά στη Γαλλία: Ο σύντροφος της μητέρας ανακάλυψε τα λείψανα όσο εκείνη βρισκόταν στο νοσοκομείο

Ο 32χρονος άνδρας προβληματίστηκε επειδή πληροφορήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση την εγκυμοσύνη της συντρόφου του - Η μητέρα δεν έχει καταθέσει ακόμη στην εισαγγελία - Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία και ανάλυση των λειψάνων











Ο σύντροφος της μητέρας του μωρού ήταν εκείνος που έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της δολοφονίας ανηλίκου κάτω των 15 ετών.







Ο 32χρονος άνδρας «προβληματίστηκε επειδή πληροφορήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, η οποία γέννησε (την Κυριακή) στο σπίτι τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».





French police discover remains of five babies in a home in southeastern France

➡️ https://t.co/IZPPlEHV5v pic.twitter.com/ZE19dMgLCl — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 28, 2026

Μένοντας μόνος στο σπίτι, άρχισε να ψάχνει και ανακάλυψε «κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα». Ο άνδρας ενημέρωσε το νοσοκομείο της πόλης Οράνζ, το οποίο με τη σειρά του κατήγγειλε την υπόθεση στην



Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι, ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Οράνζ, το βράδυ της Δευτέρας.



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Η μητέρα, επίσης 32 ετών, δεν έχει καταθέσει ακόμη στην εισαγγελία.



Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και εννέα ετών και ζει στον δεύτερο όροφο ενός παλαιού κτιρίου, σε πολύ μικρή απόσταση από το αρχαίο θέατρο της Οράνζ.



Ένας γείτονάς τους, ο Φιλίπ Κονστάν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξύπνησε στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, όταν αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του, αναζητώντας το σπίτι του ζευγαριού.



Τα οστά πέντε βρεφών βρέθηκαν στη νοτιοανατολική Γαλλία , στο σπίτι ενός ζευγαριού που μόλις απέκτησε μωρό , το οποίο χαίρει άκρας υγείας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.Ο σύντροφος της μητέρας του μωρού ήταν εκείνος που έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη, σύμφωνα με την εισαγγελία, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της δολοφονίας ανηλίκου κάτω των 15 ετών.Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα γέννησε στο σπίτι την Κυριακή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο . Ο σύντροφός της φέρεται να ανησύχησε όταν αντιλήφθηκε εκ νέου, πολύ αργά, ότι ήταν έγκυος και ξεκίνησε να ερευνά το διαμέρισμα στην πόλη Οράνζ, όπου βρήκε τα φερόμενα ανθρώπινα λείψανα Ο 32χρονος άνδρας «προβληματίστηκε επειδή πληροφορήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, η οποία γέννησε (την Κυριακή) στο σπίτι τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».Μένοντας μόνος στο σπίτι, άρχισε να ψάχνει και ανακάλυψε «κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα». Ο άνδρας ενημέρωσε το νοσοκομείο της πόλης Οράνζ, το οποίο με τη σειρά του κατήγγειλε την υπόθεση στην εισαγγελία Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι, ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Οράνζ, το βράδυ της Δευτέρας.Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι τα οστά και τα σώματα σε αποσύνθεση που βρέθηκαν ανήκαν σε πέντε βρέφη, ανέφερε η εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες πηγών προσκείμενων στην έρευνα. Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία και ανάλυση των λειψάνων στο εργαστήριο.Η μητέρα, επίσης 32 ετών, δεν έχει καταθέσει ακόμη στην εισαγγελία.Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και εννέα ετών και ζει στον δεύτερο όροφο ενός παλαιού κτιρίου, σε πολύ μικρή απόσταση από το αρχαίο θέατρο της Οράνζ.Ένας γείτονάς τους, ο Φιλίπ Κονστάν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξύπνησε στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, όταν αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι του, αναζητώντας το σπίτι του ζευγαριού.

Άλλος γείτονας, που ζει σε έναν γειτονικό δρόμο, είπε ότι επρόκειτο για ένα «γοητευτικό» ζευγάρι που ζει περίπου δύο χρόνια στο συγκεκριμένο κτίριο και είχε δύο παιδιά, μαθητές του δημοτικού σχολείου. «Ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι, η μητέρα έπαιρνε τα παιδιά από το σχολείο το μεσημέρι για να φάνε» και ο πατέρας «έφευγε το πρωί για τη δουλειά του και επέστρεφε το βράδυ».



Οι βρεφοκτονίες δεν είναι σπάνιο γεγονός στη Γαλλία και συχνά αποδίδονται στην «μερική απώλεια της κρίσης» της μητέρας ή στην «άρνηση» της εγκυμοσύνης, την οποία κρύβουν από τον περίγυρό τους.



Στη σοβαρότερη από αυτές τις περιπτώσεις, η Ντομινίκ Κοτρέζ, μια πρώην νοσηλεύτρια, σκότωσε οκτώ νεογέννητα και τα έθαψε στον κήπο των γονιών της και στο γκαράζ του σπιτιού της.



Τα λείψανά τους βρέθηκαν το 2010 και πέντε χρόνια αργότερα η Κοτρέζ, τότε ηλικίας 51 ετών, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 9 ετών.