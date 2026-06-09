Ο Λιούις Χάμιλτον ανέβασε φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν με το κράνος του μετά την κατάκτησή του στο Grand Prix του Μονακό
Ο Λιούις Χάμιλτον ανέβασε φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν με το κράνος του μετά την κατάκτησή του στο Grand Prix του Μονακό
Ο οδηγός της Ferrari βγήκε δεύτερος στον αγώνα της Formula 1 που διεξήχθη την Κυριακή 7 Ιουνίου
Φωτογραφία της Κιμ Καρντάσιαν με το κράνος του ανέβασε ο Λιούις Χάμιλτον μετά την κατάκτησή του στο Grand Prix του Μονακό.
Στην εικόνα η τηλεπερσόνα ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας το εντυπωσιακό λιλά και γεμάτο στρας κράνος της Ferrari, σε μία polaroid που δημοσίευσε ο Βρετανός οδηγός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα: «Περισσότερα από το Μονακό».
Ο Χάμιλτον στην ανάρτησή του ανέβασε μερικά ακόμη στιγμιότυπα από την Κυριακή 7 Ιουνίου που διεξήχθη ο αγώνας, με τον ίδιο να κατακτά τη δεύτερη θέση του βάθρου ποζάροντας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και μόνος του μπροστά από την εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η 45χρονη έκανε αισθητή την παρουσία της τόσο στα δοκιμαστικά του Σαββάτου όσο και στον αγώνα της Κυριακής, τραβώντας τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της.
Ο Χάμιλτον μετά τον τερματισμό μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη σχέση τους, λέγοντας: «Είναι υπέροχο που ήρθε και με στηρίζει. Είναι σημαντικό να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου και εκείνη το κάνει αυτό κάθε μέρα». Μάλιστα, σε βίντεο που καταγράφηκε, την ώρα που πανηγύριζε για την κατάκτησή του, γύρισε να της στείλει ένα φιλί και της χαμογέλασε, πριν συνεχίσει να γιορτάζει στο βάθρο.
Στην εικόνα η τηλεπερσόνα ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας το εντυπωσιακό λιλά και γεμάτο στρας κράνος της Ferrari, σε μία polaroid που δημοσίευσε ο Βρετανός οδηγός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη λεζάντα: «Περισσότερα από το Μονακό».
Ο Χάμιλτον στην ανάρτησή του ανέβασε μερικά ακόμη στιγμιότυπα από την Κυριακή 7 Ιουνίου που διεξήχθη ο αγώνας, με τον ίδιο να κατακτά τη δεύτερη θέση του βάθρου ποζάροντας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και μόνος του μπροστά από την εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 45χρονη έκανε αισθητή την παρουσία της τόσο στα δοκιμαστικά του Σαββάτου όσο και στον αγώνα της Κυριακής, τραβώντας τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της.
Ο Χάμιλτον μετά τον τερματισμό μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη σχέση τους, λέγοντας: «Είναι υπέροχο που ήρθε και με στηρίζει. Είναι σημαντικό να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου και εκείνη το κάνει αυτό κάθε μέρα». Μάλιστα, σε βίντεο που καταγράφηκε, την ώρα που πανηγύριζε για την κατάκτησή του, γύρισε να της στείλει ένα φιλί και της χαμογέλασε, πριν συνεχίσει να γιορτάζει στο βάθρο.
Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
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