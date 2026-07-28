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Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη με εγκαύματα στα πόδια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Καλαμαριά, δείτε βίντεο
Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη με εγκαύματα στα πόδια μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Καλαμαριά, δείτε βίντεο
Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από την κουζίνα - Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα πόδια μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη μετά από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Πασσαλίδη, στη Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και άμεσα έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στην περιοχή είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη.
Φωτογραφία και βίντεο: thestival.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και άμεσα έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στην περιοχή είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ηλικιωμένη.
Φωτογραφία και βίντεο: thestival.gr
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