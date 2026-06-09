Diddy: Αντιμέτωπος με νέα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Diddy: Αντιμέτωπος με νέα αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Άντρας υποστηρίζει ότι ο μουσικός παραγωγός τον κακοποίησε, όταν ήταν ανήλικος
Ο Diddy βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα αγωγή, αυτή τη φορά από έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι ο μουσικός παραγωγός τον κακοποίησε σεξουαλικά, όταν ήταν ανήλικος, με πρόσχημα ότι θα τον βοηθούσε στην καριέρα του στην υποκριτική.
Στα δικαστικά έγγραφα, που εξασφάλισε το TMZ, το άτομο που κατέθεσε την αγωγή ως John Doe ανέφερε ότι εργαζόταν ήδη, όταν ήταν παιδί, ως ηθοποιός, και προσκλήθηκε σε ένα πάρτι το 2007, το οποίο παρουσιάστηκε ως εκδήλωση δικτύωσης. Εκεί, όπως υποστηρίζει, γνώρισε τον Diddy. Ο άντρας ισχυρίζεται ότι ο ράπερ τον κάλεσε να μιλήσουν ιδιωτικά για επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όταν έμειναν μόνοι, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Diddy άρχισε να τον αγγίζει σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατεβαίνοντας σταδιακά, προτού φέρεται να του κάνει στοματικό σεξ, ενώ παράλληλα αυτοϊκανοποιούνταν. Ο ενάγων υποστηρίζει ότι πριν από τη σεξουαλική πράξη πως του είπς ότι η κατάσταση τον έκανε να αισθάνεται άβολα.
Όταν τελείωσε, όπως ισχυρίζεται ο άντρας, ο Diddy του είπε ότι θα τον είχε υπόψη του για πιθανές ευκαιρίες, προτού φύγει από το δωμάτιο και τον αφήσει μόνο του. Σοκαρισμένος, ο άνδρας αναφέρει ότι έφυγε από το πάρτι λίγο μετά το φερόμενο περιστατικό.
Ο άντρας στρέφεται νομικά κατά του Diddy και ορισμένων ατζέντηδων, για τους οποίους υποστηρίζει ότι είχαν υποχρέωση να τον προστατεύσουν από τέτοιου είδους κινδύνους, ζητώντας αποζημίωση άγνωστου ύψους.
Στα δικαστικά έγγραφα, που εξασφάλισε το TMZ, το άτομο που κατέθεσε την αγωγή ως John Doe ανέφερε ότι εργαζόταν ήδη, όταν ήταν παιδί, ως ηθοποιός, και προσκλήθηκε σε ένα πάρτι το 2007, το οποίο παρουσιάστηκε ως εκδήλωση δικτύωσης. Εκεί, όπως υποστηρίζει, γνώρισε τον Diddy. Ο άντρας ισχυρίζεται ότι ο ράπερ τον κάλεσε να μιλήσουν ιδιωτικά για επαγγελματικές ευκαιρίες.
Όταν έμειναν μόνοι, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Diddy άρχισε να τον αγγίζει σε διάφορα σημεία του σώματός του, κατεβαίνοντας σταδιακά, προτού φέρεται να του κάνει στοματικό σεξ, ενώ παράλληλα αυτοϊκανοποιούνταν. Ο ενάγων υποστηρίζει ότι πριν από τη σεξουαλική πράξη πως του είπς ότι η κατάσταση τον έκανε να αισθάνεται άβολα.
🚨 EXCLUSIVE: Diddy sued by a male who claims sexual assault as a minor.— TMZ (@TMZ) June 9, 2026
Read more: https://t.co/Mwzvws3p93 pic.twitter.com/415JTuAlUi
Ο άντρας στρέφεται νομικά κατά του Diddy και ορισμένων ατζέντηδων, για τους οποίους υποστηρίζει ότι είχαν υποχρέωση να τον προστατεύσουν από τέτοιου είδους κινδύνους, ζητώντας αποζημίωση άγνωστου ύψους.
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