Η Κατερίνα Λιόλιου αποκάλυψε πότε έγινε επιτυχία το τραγούδι «Λογαριασμός»: Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες
Η τραγουδίστρια ανέφερε πως όλα άλλαξαν μετά από μία συγκεκριμένη συναυλία
Πότε έγινε επιτυχία το τραγούδι «Λογαριασμός» αποκάλυψε η Κατερίνα Λιόλιου.
Σε βίντεο που ανέβασε η Χριστίνα Πολίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, η τελευταία εξήγησε πως το συγκεκριμένο κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, δεν αγαπήθηκε μέσα από τις πλατφόρμες στις οποίες κυκλοφόρησε. Όπως δήλωσε, έγινε επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, σε μία συναυλία της στη Λαμία.
Η Κατερίνα Λιόλιου τόνισε πως αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς: «Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το youtube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές. Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο».
Πίσω από τον «Λογαριασμό» κρύβεται ο συνθέτης Γιάννης Φακίνος, ένας συνθέτης με καταγωγή από τη Σαλαμίνα και τη Νάξο, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice».
Ο Γιάννης Φακίνος έχει υπογράψει τη μουσική σε αρκετά τραγούδια της τραγουδίστριας που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και έχουν καταγράψει σημαντική επιτυχία, όπως τα «Σου Έλειψα Ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.
