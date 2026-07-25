Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου
ΕΛΛΑΔΑ
Σταύρος Γεωργίου Δικηγόρος Ποινικολόγος

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου

Εκκληση να «σεβαστούμε τα δύο παιδιά του» έκανε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου
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Σήμερα το πρωί αποχαιρέτησαν τον Σταύρο Γεωργίου συγγενείς και φίλοι. 

Συγκεκριμένα, σήμερα στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια τελείται η κηδεία του 73χρονου δικηγόρου που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του,

Στην κηδεία βρίσκονται και οι δύο κόρες του, που ήταν και οι πρώτες που βρήκαν τον ποινικολόγο νεκρό στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Στο Γ' Κοιμητήριο Νικαίας βρέθηκε και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης που δήλωσε: «να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε έξι μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους. Τον Σταύρο τον γνώριζα εδώ και 20 χρόνια, όταν είχαμε συνεργαστεί στην υπόθεση του Αλεξ».




«Εχουμε έναν θάνατο κάτω από εξαιρετικά τραγικές συνθήκες, πιστεύω ότι θα διερευνηθούν περισσότερο όσα συνέβησαν και η θλίψη είναι για όλους μας δεδομένη»  δήλωσε από τη μεριά του ο δικηγόρος Περικλής Σταυριανάκης.

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