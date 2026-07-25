Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
«Μπλακ άουτ» στο ChatGPT: Αναφορές για πολλά προβλήματα στην πλατφόρμα της OpenAI
«Μπλακ άουτ» στο ChatGPT: Αναφορές για πολλά προβλήματα στην πλατφόρμα της OpenAI
Από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αυστραλία, η δημοφιλής πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης έχει παραλύσει
Εκτεταμένα τεχνικά προβλήματα και διακοπή λειτουργίας σε παγκόσμια κλίμακα αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες το ChatGPT, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά τις τελευταίες ώρες, με τις αναφορές να καταφθάνουν μαζικά από σχεδόν κάθε γωνιά της Γης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης DownDetector, το πρόβλημα επηρεάζει χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και δεκάδες άλλες χώρες.
Οι χρήστες που επιχειρούν να συνδεθούν στο δημοφιλές chatbot αντιμετωπίζουν: Αδυναμία πρόσβασης στην αρχική σελίδα, καθώς και σφάλματα σύνδεσης κατά την αποστολή ερωτημάτων
Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά τις τελευταίες ώρες, με τις αναφορές να καταφθάνουν μαζικά από σχεδόν κάθε γωνιά της Γης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης DownDetector, το πρόβλημα επηρεάζει χρήστες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και δεκάδες άλλες χώρες.
Οι χρήστες που επιχειρούν να συνδεθούν στο δημοφιλές chatbot αντιμετωπίζουν: Αδυναμία πρόσβασης στην αρχική σελίδα, καθώς και σφάλματα σύνδεσης κατά την αποστολή ερωτημάτων
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