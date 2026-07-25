Spitogatos Insights: Αυξήσεις στα ενοίκια των φοιτητικών σπιτιών, ποιες πόλεις είναι οι πιο ακριβές

Αναλυτικά οι MZT ανά πόλη

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Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ)στις περισσότερεςτης Ελλάδας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με σημαντικές, ωστόσο, διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το ύψος των ΜΖΤ όσο και ως προς την ετήσια μεταβολή τους.Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από τοπου αποτελεί ένα νέο Business Unit του Spitogatos, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία Big Data και Data Intelligence για την παροχή ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφουν η Κέρκυρα με ΜΖΤ 13,4 ευρώ/τ.μ., η Ρόδος με 13,3 ευρώ/τ.μ. και το Ρέθυμνο με 13,2 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 ευρώ/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12,0 ευρώ/τ.μ.Στον αντίποδα, η χαμηλότερηεντοπίζεται στημε 6,8 ευρώ/τ.μ., ενώ στις πιο προσιτές φοιτητουπόλεις συγκαταλέγονται επίσης τοκαι ημε 7,2 ευρώ/τ.μ., οικαι ημε 7,3 ευρώ/τ.μ.Σε επίπεδο ετήσιων μεταβολών, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η(+16,6%), ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται επίσης στη(+15,2%), στη(+13,1%), στην(+12,3%) και στο(+12,0%). Αντίθετα, μειώσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφονται στη(-8,6%), στο(-2,2%) και στα(-0,6%), ενώ σεκαιοι τιμές παραμένουν σταθερές σε ετήσια βάση.Tα στοιχεία αναδεικνύουν ανοδική, αλλά ανομοιογενή, εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.Οι υψηλότερες ΜΖΤ εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την ευρύτερη ζήτηση για κατοικία. Την ίδια στιγμή, οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται και σε πιο προσιτές φοιτητουπόλεις, όπως η Δράμα, δείχνουν ότι οι ανοδικές πιέσεις στις ΜΖΤ δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.* Δράμα: 7,2 ευρώ/τ.μ. - Ετήσια μεταβολή: +15,2%* Λαμία: 6,8 ευρώ/τ.μ. - +5,5%* Καστοριά: 7,4 ευρώ/τ.μ. - +12,3%* Αγρίνιο: 7,2 ευρώ/τ.μ. - -2,2%* Σέρρες: 7,3 ευρώ/τ.μ. - +4,7%