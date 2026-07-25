Κέρκυρα: Φωτιά στην περιοχή Γιαννάδες, επιχειρούν εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Πυροσβεστική

Κέρκυρα: Φωτιά στην περιοχή Γιαννάδες, επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Κέρκυρα: Φωτιά στην περιοχή Γιαννάδες, επιχειρούν εναέρια μέσα
UPD:

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (25/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαννάδες, στο Λιβάδι Ρόπα της κεντρικής Κέρκυρας.

Στο σημείο αναπτύχθηκε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί.

Ειδικότερα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.



Η πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει με ένταση, ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι διαρκείς μεταβολές στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίες οφείλονται στα έντονα θερμικά φορτία που αναπτύσσονται στην περιοχή. Παράλληλα, τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο του μετώπου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές ή για τραυματισμούς.

UPD:

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