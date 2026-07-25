Κόλαση φωτιάς σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 200.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ανησυχία για τη Μαδρίτη επειδή ενώθηκαν δύο πυρκαγιές

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στηΟι αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τα δημοφιλέστερα παραθαλάσσια θέρετρα στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η πυρκαγιά στον κόλπο του Αρκασόν συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 190.000 στρέμματα και σχεδόν 100 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 800 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή.Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση επτά δήμων, καθώς η φωτιά κινείται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Στο Καπ Φερέ, η απομάκρυνση πολιτών πραγματοποιείται ακόμη και με σκάφη, καθώς η χερσόνησος συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός στενού οδικού άξονα.Ο πρόεδρος της Γαλλίαςζήτησε από τον στρατό να συνδράμει «στον μέγιστο βαθμό» τις επιχειρήσεις της Πολιτικής Προστασίας, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές πρωτοφανείς.ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αποστέλλοντας τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία.Παράλληλα, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή της Μαδρίτης με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair.