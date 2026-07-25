Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη

«Θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος - Η ανάρτηση για τα 31 χρόνια από τον θάνατο του γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Σαδίκ Αχμέτ