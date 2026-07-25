Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη
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Αχμέτ Σαδίκ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μουσουλμανική μειονότητα

Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη

«Θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος - Η ανάρτηση για τα 31 χρόνια από τον θάνατο του γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Σαδίκ Αχμέτ

Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη
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Τους ισχυρισμούς του περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη επανέλαβε ο Τούρικος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο.

«Όπως μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και να στεκόμαστε στο πλευρό των ομογενών μας σε κάθε τους δυσκολία», τόνισε ο Ερντογάν, παρότι η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει ρητά και αποκλειστικά μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

Παράλληλα, πολυμελής τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ζεκί Λεβέντ Γκιουμρουκτσού, και με τη συμμετοχή του πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτζιγιές και του Γενικού Πρόξενου στην Κομοτηνή Αϊκούτ Ουνάλ παρευρέθηκαν στο Κοιμητήριο Καφετζή στην Κομοτηνή, για την ετήσια εκδήλωση μνήμης.

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