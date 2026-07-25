Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη
Νέα προκλητική ανάρτηση Ερντογάν: Μιλά και πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη
«Θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος - Η ανάρτηση για τα 31 χρόνια από τον θάνατο του γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Σαδίκ Αχμέτ
Τους ισχυρισμούς του περί «τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη επανέλαβε ο Τούρικος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 31 ετών από τον θάνατο του γιατρού και μειονοτικού βουλευτή Ροδόπης Σαδίκ Αχμέτ, που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο.
«Όπως μέχρι σήμερα, έτσι και από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης και να στεκόμαστε στο πλευρό των ομογενών μας σε κάθε τους δυσκολία», τόνισε ο Ερντογάν, παρότι η Συνθήκη της Λωζάνης αναγνωρίζει ρητά και αποκλειστικά μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.
Παράλληλα, πολυμελής τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Ζεκί Λεβέντ Γκιουμρουκτσού, και με τη συμμετοχή του πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτζιγιές και του Γενικού Πρόξενου στην Κομοτηνή Αϊκούτ Ουνάλ παρευρέθηκαν στο Κοιμητήριο Καφετζή στην Κομοτηνή, για την ετήσια εκδήλωση μνήμης.
Ömrü boyunca Batı Trakya Türkü kardeşlerimiz için fedakârca çabalayan Doktor Sadık Ahmet’i ebedî âleme irtihalinin 31’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2026
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında… pic.twitter.com/WCsxazBAiX
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα