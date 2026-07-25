Ανάλυση κακοκαιρίας του Meteo: Μια ασυνήθιστη «φθινοπωρινή» διαταραχή στην καρδιά του καλοκαιριού
Ανάλυση κακοκαιρίας του Meteo: Μια ασυνήθιστη «φθινοπωρινή» διαταραχή στην καρδιά του καλοκαιριού
Πάνω από 59.000 κεραυνοί, 148 χιλιοστά βροχής στην Εύβοια και 0 °C στον Γράμμο — Επιστροφή σε καλοκαιρινό σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας
Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη μετεωρολογική διαταραχή επηρέασε την χώρα μας το διήμερο Παρασκευής 24 και Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026. Το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα - τιμές που σπάνια καταγράφονται τέτοια εποχή, σύμφωνα με τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από το 50% των κεραυνών σημειώθηκε πάνω από τη θάλασσα —ένα φαινόμενο που παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εύβοια: Στη Σέττα Ευβοίας σημειώθηκε το ανώτατο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 148 χιλιοστά.
Θεσσαλία: Στη Σκοπιά Φαρσάλων η βροχόπτωση έφτασε τα 52 χιλιοστά.
Αττική: Το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 η κακοκαιρία έπληξε το Λεκανοπέδιο και την ευρύτερη Περιφέρεια, αφήνοντας 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και έντονα καθοδικά ρεύματα αέρα (microbursts). Αυτοί οι ισχυροί, μικρής διάρκειας άνεμοι προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές.
Δρακολίμνη Γράμμου: Στον μετεωρολογικό σταθμό του METEO (που λειτουργεί εκεί τον τελευταίο χρόνο σε μεγάλο υψόμετρο), ο υδράργυρος υποχώρησε το πρωί του Σαββάτου ακριβώς στους 0 °C.
Αναλυτικά η ανάλυση του meteo για την κακοκαιρία
Φθινοπωρινού τύπου αστάθειαΣύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr aυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας πυροδότησαν συνθήκες έντονης και γενικευμένης αστάθειας. Σε αντίθεση με την «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια (που περιορίζεται στις θερμές ώρες της ημέρας), η συγκεκριμένη διαταραχή λειτούργησε με φθινοπωρινό μοτίβο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων με μεγάλη διάρκεια και ευρεία χωρική έκταση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.
Πάνω από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσειςΣύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT (από τον δορυφόρο Meteosat-12), την Παρασκευή 24 Ιουλίου καταγράφηκαν περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην ελληνική επικράτεια.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από το 50% των κεραυνών σημειώθηκε πάνω από τη θάλασσα —ένα φαινόμενο που παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ύψη βροχής, χαλάζι και δυνατοί άνεμοιΤα συνολικά ύψη βροχόπτωσης του διημέρου ήταν ιδιαίτερα αυξημένα:
Εύβοια: Στη Σέττα Ευβοίας σημειώθηκε το ανώτατο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 148 χιλιοστά.
Θεσσαλία: Στη Σκοπιά Φαρσάλων η βροχόπτωση έφτασε τα 52 χιλιοστά.
Αττική: Το απόγευμα της Παρασκευής 24/07 η κακοκαιρία έπληξε το Λεκανοπέδιο και την ευρύτερη Περιφέρεια, αφήνοντας 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 30 λεπτά.
Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και έντονα καθοδικά ρεύματα αέρα (microbursts). Αυτοί οι ισχυροί, μικρής διάρκειας άνεμοι προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές.
0 °C στον ΓράμμοΤο πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου σημειώθηκαν εντυπωσιακά χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και των Ιωαννίνων.
Δρακολίμνη Γράμμου: Στον μετεωρολογικό σταθμό του METEO (που λειτουργεί εκεί τον τελευταίο χρόνο σε μεγάλο υψόμετρο), ο υδράργυρος υποχώρησε το πρωί του Σαββάτου ακριβώς στους 0 °C.
Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρεςΗ ατμοσφαιρική διαταραχή αποχωρεί γρήγορα και ο καιρός επιστρέφει σε αμιγώς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει ταχεία άνοδο, με το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07 να αναμένονται υψηλές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές.
Αναλυτικά η ανάλυση του meteo για την κακοκαιρία
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