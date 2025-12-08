Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Ήμουν πάρα πολύ κοντά να κλείσω έναν ρόλο σε ξένη ταινία και τελευταία στιγμή έφαγα άκυρο
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Ήμουν πάρα πολύ κοντά να κλείσω έναν ρόλο σε ξένη ταινία και τελευταία στιγμή έφαγα άκυρο

Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το βάζω κάτω, ο επιμένων νικά, σχολίασε

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βήμα πριν εξασφαλίσει ρόλο σε ξένη ταινία βρέθηκε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, αναφέροντας ωστόσο ότι λίγο πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ακυρώθηκε.

Το μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, εκφράζοντας τα συναισθήματά της για την επαγγελματική απόρριψη που βίωσε. 

Όπως εξήγησε, ενώ ήταν έτοιμη να κλείσει ρόλο σε ξένη ταινία, η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που ανέμενε. Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου παρότι παραδέχτηκε ότι απογοητεύτηκε,  τόνισε ότι προχωράει μπροστά, καθώς μετά από μία ματαίωση θέτει νέους στόχους: «Με στενοχώρησε κάτι πρόσφατα, είναι επαγγελματικό. Ήμουν πάρα πολύ κοντά στο να κλείσω έναν πολύ ωραίο ρόλο σε μια ξένη ταινία και τελευταία στιγμή, ενώ εγώ το θεωρούσα σίγουρο, έφαγα άκυρο κοινώς. Οπότε στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά δεν το βάζω κάτω. Ο επιμένων νικά. Δυστυχώς τα παίρνω όλα πάρα πολύ προσωπικά και τα ζω όλα στο έπακρο. Δηλαδή όταν είμαι χαρούμενη είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και όταν είμαι στεναχωρημένη με παίρνει από κάτω, βυθίζομαι βαθιά, αλλά το ξεπερνάω γρήγορα».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
