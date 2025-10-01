Λευτέρης Πανταζής: Θέλω να κάνω παιδί, δεν με πήραν και τα χρόνια
GALA
Λευτέρης Πανταζής Παιδί

Λευτέρης Πανταζής: Θέλω να κάνω παιδί, δεν με πήραν και τα χρόνια

Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία, σχολίασε ο τραγουδιστής

Λευτέρης Πανταζής: Θέλω να κάνω παιδί, δεν με πήραν και τα χρόνια
Γεωργία Κοτζιά
56 ΣΧΟΛΙΑ
Την επιθυμία του να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί εξέφρασε ο Λευτέρης Πανταζής, τονίζοντας ότι έχει χρόνο μπροστά του και νιώθει έτοιμος για αυτό το βήμα στη ζωή του.

Ο 70χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι θέλει να γίνει ξανά πατέρας για να βιώσει το συναίσθημα της αγάπης και της προσφοράς. Παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να το ζήσει αυτό με την κόρη του, την Κόνι Μεταξά, η οποία όπως είπε, έχει μεγαλώσει και κάνει τη δική της ζωή.

Μιλώντας στο  περιοδικό «Λοιπόν» ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε: «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό».

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ένα παιδί θα τον ανανεώσει, θα του δώσει δύναμη και θα τον βάλει σε μια νέα πορεία. Παράλληλα δήλωσε πως νιώθει έτοιμος γι’ αυτό, τονίζοντας ότι δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια και πως τώρα ξεκινάει.

«Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτό, δεν με πήραν και τα χρόνια, τώρα ξεκινάω. Έχω προσφέρει τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι ανταπόδοση» είπε ο Λευτέρης Πανταζής.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε shutdown οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 2018 - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει

Επί 12 ώρες προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τον 53χρονο στη Λάρισα - Πώς έγινε η τραγωδία, τι έψαχνε στη σπηλιά

Η νέα φωτογραφία με μπικίνι της Χάλι Μπέρι που συζητήθηκε και το τατουάζ που έκρυψε
Γεωργία Κοτζιά
56 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης