Λευτέρης Πανταζής: Θέλω να κάνω παιδί, δεν με πήραν και τα χρόνια
Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία, σχολίασε ο τραγουδιστής
Την επιθυμία του να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί εξέφρασε ο Λευτέρης Πανταζής, τονίζοντας ότι έχει χρόνο μπροστά του και νιώθει έτοιμος για αυτό το βήμα στη ζωή του.
Ο 70χρονος τραγουδιστής ανέφερε ότι θέλει να γίνει ξανά πατέρας για να βιώσει το συναίσθημα της αγάπης και της προσφοράς. Παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να το ζήσει αυτό με την κόρη του, την Κόνι Μεταξά, η οποία όπως είπε, έχει μεγαλώσει και κάνει τη δική της ζωή.
Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε: «Θέλω να κάνω παιδί για να ζήσω αυτό το συναίσθημα, το συναίσθημα του να δώσεις αγάπη. Δεν πρόλαβα να το δώσω στην κόρη μου την Κόνι και τώρα η Κόνι μεγάλωσε και κάνει τη ζωή της. Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό».
Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ένα παιδί θα τον ανανεώσει, θα του δώσει δύναμη και θα τον βάλει σε μια νέα πορεία. Παράλληλα δήλωσε πως νιώθει έτοιμος γι’ αυτό, τονίζοντας ότι δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια και πως τώρα ξεκινάει.
«Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτό, δεν με πήραν και τα χρόνια, τώρα ξεκινάω. Έχω προσφέρει τόση αγάπη και τόση ευγνωμοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι ανταπόδοση» είπε ο Λευτέρης Πανταζής.
