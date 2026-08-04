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Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να κάνει jet ski στη Χαλκιδική
Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του να κάνει jet ski στη Χαλκιδική
Ο 46χρονος υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο)
Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση jet ski προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική.
Ο 46χρονος υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).
Συγκεκριμένα, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του, το υπό την ιδιοκτησία του jet ski, στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.
Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
Ο 46χρονος υπήκοος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα (Έκθεση σε κίνδυνο).
Συγκεκριμένα, είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του, το υπό την ιδιοκτησία του jet ski, στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας δήμου Κασσάνδρας εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο.
Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
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