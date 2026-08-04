Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση ο Τεττέη
SPORTS
Παναθηναϊκός Ανδρέας Τεττέη λοιμώδη μονοπυρήνωση

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση ο Τεττέη

Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από τον αυριανό αγώνα (5/8) με την ΤΣΣΚΑ 1948 ενώ πλέον είναι αμφίβολος και για τη ρεβάνς στη Σόφια

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση ο Τεττέη
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Μετά τους Ίνγκασον, Παντελίδη (που θα λείψουν για πολλούς μήνες), τον Καλάμπρια (αναμένεται να είναι έτοιμος σε 20 ημέρες, ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέκτησε έναν ακόμη πονοκεφαλο.

Ο Δανός τεχνικός δεν υπολογίζει για το αυριανό ματς τον Ανδρέα Τεττέη ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση έχοντας ευτυχώς ήπια συμπτώματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
«Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του».
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