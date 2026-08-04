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Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση ο Τεττέη
Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με λοιμώδη μονοπυρήνωση ο Τεττέη
Ο Έλληνας επιθετικός έμεινε εκτός αποστολής από τον αυριανό αγώνα (5/8) με την ΤΣΣΚΑ 1948 ενώ πλέον είναι αμφίβολος και για τη ρεβάνς στη Σόφια
Μετά τους Ίνγκασον, Παντελίδη (που θα λείψουν για πολλούς μήνες), τον Καλάμπρια (αναμένεται να είναι έτοιμος σε 20 ημέρες, ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέκτησε έναν ακόμη πονοκεφαλο.
Ο Δανός τεχνικός δεν υπολογίζει για το αυριανό ματς τον Ανδρέα Τεττέη ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση έχοντας ευτυχώς ήπια συμπτώματα.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
«Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του».
Ο Δανός τεχνικός δεν υπολογίζει για το αυριανό ματς τον Ανδρέα Τεττέη ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση έχοντας ευτυχώς ήπια συμπτώματα.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
«Ο ποδοσφαιριστής μας Ανδρέας Τετέι διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και παραμένει νοσηλευόμενος λόγω εμφάνισης λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Ο διεθνής επιθετικός υποβάλλεται καθημερινά στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ώστε να εκτιμηθεί η πορεία της υγείας του».
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