Το νέο «Τουρισμός για Όλους» ανοίγει τον Αύγουστο, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε επιδότηση έως 600 ευρώ για διακοπές
Το νέο «Τουρισμός για Όλους» ανοίγει τον Αύγουστο, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε επιδότηση έως 600 ευρώ για διακοπές
Αλλαγές και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher
Με σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη χρήση της επιδότησης επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο του 2026, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.
Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.
Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.
Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.
Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.
Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειών
Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο του 2026, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο νέος κύκλος δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του προηγούμενου σχεδιασμού. Αντίθετα, εισάγει αλλαγές τόσο στη διάρκεια ισχύος της ψηφιακής κάρτας όσο και στα εισοδηματικά όρια, στα ποσά επιδότησης και στα κίνητρα για ταξίδια εκτός της υψηλής θερινής περιόδου.
Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δικαιούχους, να ενισχυθούν οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να κατευθυνθεί μέρος της τουριστικής ζήτησης προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς και μήνες χαμηλότερης κίνησης.
Άυλη κάρτα με διάρκεια έως 18 μήνεςΗ σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά τη χρονική διάρκεια της επιδότησης. Στα προηγούμενα προγράμματα, οι δικαιούχοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να οργανώσουν εγκαίρως το ταξίδι τους ή να χάνουν μέρος της ενίσχυσης.
Στον νέο κύκλο, η άυλη ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να παραμένει ενεργή έως και 18 μήνες, ανάλογα με τον χρόνο ένταξης του δικαιούχου. Η μεγαλύτερη αυτή διάρκεια προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένες υποχρεώσεις, παιδιά ή περιορισμένη ευχέρεια μετακινήσεων.
Παράλληλα, η οικονομική ενίσχυση δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά σε μία μόνο κράτηση. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαθέσουν το ποσό σε περισσότερες διαμονές, εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στην κάρτα και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο ισχύος.
Έτσι, ένα νοικοκυριό θα μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος της επιδότησης για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση και το υπόλοιπο για ένα ταξίδι τον χειμώνα ή την άνοιξη.
Υψηλότερα εισοδηματικά όριαΟ νέος σχεδιασμός προβλέπει αισθητή διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός προγράμματος για μικρές υπερβάσεις των προηγούμενων ορίων.
Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 στις 21.000 ευρώ. Για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 στις 33.000 ευρώ.
Στήριξη ΑμεΑ και ενίσχυση οικογενειών
Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα εντάσσονται:
-Άτομα με αναπηρία (≥67%) ανεξαρτήτως εισοδήματος
-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασία
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:
-Ηλεκτρονικά
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.
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-Οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, επίσης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, εισάγεται πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας ουσιαστικά τα μεγάλα νοικοκυριά.
Ψηφιακή κάρτα και απλοποιημένη διαδικασία
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει να λειτουργεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, με πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται:
-Ηλεκτρονικά
-Μέσω ΚΕΠ
-Μέσω οργανωμένου help desk υποστήριξης
Η διαδικασία επιλογής παραμένει βασισμένη σε ηλεκτρονική κλήρωση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Επιδοτήσεις έως 600 ευρώ
Η οικονομική ενίσχυση θα ξεκινά από τα 200 ευρώ και, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ.
Το τελικό ποσό δεν θα καθορίζεται μόνο από τα κοινωνικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά του αιτούντος. Κρίσιμο ρόλο θα παίζει και η χρονική περίοδος κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής κίνησης θα λαμβάνουν μεγαλύτερη επιδότηση. Η αυξημένη ενίσχυση θα αφορά κυρίως διαμονές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο.
Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η έντονη εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού και να στηριχθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινές περιοχές, ηπειρωτικούς προορισμούς και μικρότερες πόλεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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