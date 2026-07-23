AKTOR: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ΑΜΚ με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ
AKTOR: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην ΑΜΚ με προσφορές 2,23 δισ. ευρώ
Long-only funds, διεθνείς θεσμικοί και Έλληνες επιχειρηματίες στήριξαν την έκδοση
Με συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το ζητούμενο ποσό κατά 3,6 φορές.
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Σύμφωνα με με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία που εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα ή και πάνω των 750 εκατομμύριων καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας.
Πηγή: newmoney.gr
Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο και το επενδυτικό του σχέδιο, ενώ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι BlackRock, Fiera, Norges Bank Investment Management, Blackstone και OMERS, το μεγαλύτερο καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο. Σύμφωνα με με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ των προσφορών προήλθαν από μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (long-only funds), ενώ το υπόλοιπο της ζήτησης προήλθε από hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.
Ισχυρή ήταν και η συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με τοποθετήσεις από γνωστά ονόματα της αγοράς και της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων οι Δημήτρης Μελισσανίδης, Πέτρος Παππάς, Τέλης Μυστακίδης, Πολυχρόνης Συγγελίδης, Νίκος Πατέρας, Μιχάλης Μποδούρογλου, Θοδωρής Κυριάκου και Μάριος Ηλιόπουλος.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, το επόμενο βήμα είναι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η εταιρεία που εκτιμάται ότι θα είναι στα επίπεδα ή και πάνω των 750 εκατομμύριων καθώς και ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της αυριανής ημέρας.
Πηγή: newmoney.gr
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