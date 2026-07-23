Ανάσα δροσιάς με πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

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Ανάσα δροσιάς θα πάρουμε από σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, με τον υδράργυρο σε ελεύθερη πτώση και πολύ περιορισμένη αστάθεια στην ανατολική και νότια Ελλάδα.Συγκεκριμένα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 30 με 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου.Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.Στηνπροβλέπονται λίγες τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς.Στηαναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς.Τηναναμένεται επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και τοπικές χαλαζοπτώσεις.Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για έντονα φαινόμενα βρίσκονται η Χαλκιδική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα.Στη δεύτερη γραμμή βρίσκονται η Βοιωτία, η Αττική, η ανατολική Πελοπόννησος και οι δυτικές Κυκλάδες.