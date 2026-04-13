Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ζητά από τη Βρετανία να απαγορεύσει, όπως η Ελλάδα, την πρόσβαση ανήλικων στα social media - «Εύγε» η αντίδραση Γεωργιάδη
«Εύγε!», έγραψε στο σχόλιό του ο υπουργός Υγείας, που κοινοποίησε βίντεο με τον παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη να στέλνει μήνυμα στη βρετανική κυβέρνηση
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ελληνικής κυβέρνησης για την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 χρονών από την 1η Ιανουαρίου του 2027, ο Άδωνις Γεωργιάδης κοινοποίησε βίντεο με τον παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνη, Ρόμπι Γουίλιαμς, στο οποίο ο τραγουδιστής με μήνυμά του παίρνει θέση υπέρ της απαγόρευσης πρόσβασης σε ανήλικους στα social media.
Μάλιστα ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η σύζυγός του καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να απαγορεύσει την πρόσβαση σε παιδιά στις «επιβλαβείς» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τεράστιο κακό στα παιδιά μας», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Άιντα - Φιλντς.
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παραθέτοντας την ανάρτηση του διάσημου τραγουδιστή, έγραψε: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!».
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε ανακοινώσει τη Μεγάλη Τετάρτη με βίντεο στο TikTok την απαγόρευση πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε! https://t.co/TobaaJqMCU— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 13, 2026
